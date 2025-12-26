ЗМІ: санкції уповільнили плани Росії потроїти виробництво скрапленого газу

Міжнародні санкції відклали на кілька років плани Росії збільшити щорічне виробництво скрапленого газу – про це повідомило віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак сказав у коментарі державному каналу, передають російські медіа, а також американське видання Bloomberg.

За словами Новака, завдання Кремля «полягало в тому, щоб досягти 100 мільйонів тонн» виробництва скрапленого природного газу на рік.

«Очевидно, що через обмеження санкцій буде затримка (в досягненні мети – ред.) на кілька років», – сказав він, не уточнюючи термінів.

Як передає Bloomberg, раніше Росія прагнула виробляти 100 мільйонів тонн суперохолодженого палива до 2030 року та сягнути світової частки ринку в 20%. Водночас західні країни, в тому числі США, запровадили кілька раундів енергетичних санкцій, зокрема, на скраплений природний газ, щоб зменшити доходи Кремля, які фінансують війну в Україні.





США внесли до чорного списку всі поточні та майбутні російські проєкти з виробництва скрапленого газу, за винятком «Ямал СПГ», очолюваного компанією «Новатек». Вашингтон також запровадив санкції проти російського флоту за постачання суперохолодженого палива за кордон.

Втім, останнім часом пісанкційні вантажі зі знижкою почали використовуватися в Китаї, який не визнає західних обмежень.

Bloomberg зазначає, що минулого місяця Росія стала найбільшим постачальником СПГ до азійської країни, обігнавши Австралію.

У листопаді видання Financial Times повідомляло, що американські посадовці активно їздять країнами Європи, просуваючи постачання американського газу та нафти і домагаючись витіснення російського палива з ринку. За їхніми словами, Вашингтон прагне прибрати «весь до останньої молекули» російський газ із європейської енергетики.



