Європарламент погодив план ЄС із відмови від російського газу

Євродепутати погодили план Європейського Союзу заборонити Спотовий ринок російського зрідженого природного газу до 2026 року та відмовитися від імпорту газу трубопроводом до 30 вересень 2027-го. Відповідне голосування відбулося 17 грудня.

Пресслужба Європарламенту зазначає, що депутати запропонували терміни поступової відмови від більшості імпортних контрактів. Новий закон також встановлює штрафи, які члени блоку повинні застосовувати до операторів за порушення.

«Під час переговорів з датським головуванням у Раді Європарламенту депутати Європарламенту наполягали на забороні всього імпорту російської нафти та заручилися зобов’язанням Європейської Комісії представити законодавство з цього питання на початку 2026 року, щоб ефективна заборона могла набути чинності якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Угорщина підписала контракт зі США щодо постачання газу

Парламентарі також наполягали на більш суворих умовах для тимчасової зупинки заборони та більш суворої і детальної перевірки для усунення лазівок.

Законодавство, вже погоджене з Радою, було ухвалене 500 голосами «за», 120 «проти», ще 32 депутати утрималися. Пресслужба парламенту уточнює, що законодавство тепер має бути офіційно схвалене Радою перед публікацією в офіційному журналі.

«Європа більше ніколи не буде залежною від російського газу. Це велике досягнення для ЄС та історичний поворотний момент в європейській енергетичній політиці. Ми посилили початкову пропозицію Європейської комісії, запровадивши шлях до заборони нафти та її продуктів, припинивши довгострокові контракти раніше, ніж пропонувалося спочатку, та забезпечивши штрафи за невиконання», – йдеться в коментарі голови Комітету міжнародної торгівлі, євродепутатки від Латвії Інесе Вайдере.





Європейський союз розпочав шукати можливості позбутися залежності від російського природного газу після того, як Росія різко скоротила його постачання до Європи навесні 2022 року, намагаючись вплинути на Євросоюз, який виступив на підтримку України на тлі відкритої російської військової агресії. Наприкінці жовтня 2025 року на Росію припадало близько 12% природного газу, що імпортується країнами Євросоюзу. Перед повномасштабним російським вторгненням в Україну ця частка сягала 45%. Зараз лише три країни – Франція, Угорщина та Бельгія продовжують імпортувати газ із Росії.

Першою країною, яка стала імпортером природного газу з Радянського Союзу, була Австрія. Це сталося 1968 року.



