Італія екстрадувала до Німеччини українця, підозрюваного в підриві «Північного потоку»

Громадянина України, підозрюваного в справі про вибухи на «Північному потоці», екстрадували з Італії до Німеччини – про це повідомила німецька прокуратура, передають західні медіа 27 листопада.

«Обвинуваченого перевезли з Італії сьогодні. За графіком, він має постати перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе завтра», – повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними dpa, Сергія Кузнєцова доправили до Німеччини гелікоптером під наглядом німецьких посадовців. Після прибуття до Карлсруе його супроводжували озброєні поліцейські.





19 листопада стало відомо, що касаційний суд Італії відхилив апеляцію та ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі.

Українця Сергія Кузнєцова заарештували в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунули кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.

Внаслідок вибухів восени 2022 року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.



