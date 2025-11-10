Доступність посилання

Залужний відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито його причетність до підриву «Північних потоків»

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступає у аналітичному центрі Chatham House у Лондоні. 17 жовтня 2024 року
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступає у аналітичному центрі Chatham House у Лондоні. 17 жовтня 2024 року

Посол у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито його причетність до підриву «Північних потоків».

«Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно», – зазначив він у коментарях до оприлюдненого повідомлення.

За даними видання The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи «Північного потоку» у Балтійському морі – діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Внаслідок вибухів восени 2022 року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.


