Німеччина видала ордери на арешт громадян України у справі про підрив «Північного потоку»: що відомо?

Три німецькі видання – Die Zeit, Süddeutsche Zeitung та ARD – повідомляють, що німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників «диверсійної групи», яка відповідальна за вибухи на російських газопроводах «Північний потік». Усі вони – громадяни України. Київ звинувачення в організації диверсій раніше неодноразово заперечував.

У розслідуванні йдеться, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох осіб, які здійснили підриви «Північних потоків» у 2022 році. Це четверо водолазів, включно з однією жінкою – рекордсменкою України з глибоководних занурень. Також до групи входили фахівець із вибухівки, шкіпер та координатор.



«До команди «Андромеди» мав входити і шкіпер: чоловік із Одеси вважається надзвичайно досвідченим моряком, який брав участь у змаганнях по всьому світу. Фатальною для нього стала попередня поїздка до Нідерландів: через візовий режим українець, ймовірно, здав відбитки пальців. Ці відбитки згодом виявили німецькі криміналісти на «Андромеді», – пише Tagesschau, що входить до складу cуспільного мовника ARD.

Яка роль російських газопроводів? Газопроводи «Північний потік» (Nord Stream) та його розширення – «Північний потік-2» проходять через Балтійське море до Німеччини. Їх збудували для того, щоб Росія могла доставляти і продавати газ у Європу.



Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу. Обидва газопроводи на момент вибуху не працювали, але були заповнені технічним газом.

Німеччина видала шість ордерів на арешт. Сьомий підозрюваний – український військовослужбовець, який проходив навчання в Німеччині й, за деякими даними, загинув на фронті в Україні. Ще одного підозрюваного – координатора групи – заарештували тиждень тому в Італії. Решта, ймовірно, переховуються в Україні.

За даними журналістського розслідування, слідчі не довели, що атака була операцією українських спецслужб, але виявили явні зв’язки екіпажу з українською розвідкою та військовими.



«Підозрювані подорожували через Польщу з дійсними українськими паспортами, в яких, однак, були вказані вигадані імена. Ще торік влітку одного з підозрюваних вивезли з Польщі до Києва автомобілем українського військового аташе – можливо, щоб уникнути арешту», пише Таgesschau.

Раніше Україна заперечувала причетність до підриву. Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів, заявляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радіо Свобода звернулося за коментарями до офісу генпрокурора Німеччини, української влади і Єврокомісії. Київ і Брюссель поки не відповіли, а в Берліні відмовилися коментувати, оскільки зазвичай там реагують лише після ордерів на арешт.

Як, наприклад, тиждень тому, коли в Італії затримали українця у цій справі.

Ми твердо стоїмо на боці України у політичному плані. Росія веде жахливу війну проти України

Громадянина України на ім’я Сергія К. затримали в провінції Ріміні італійські карабінери у співпраці з Інтерполом на підставі європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею федерального суду в Німеччині 18 серпня 2025 року.

Тоді міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг похвалила дії правоохоронців, але додала, що ця справа не впливає на відносини з Україною.

Може мати місце фальшивий слід, операція під чужим прапором

«Ми твердо стоїмо на боці України у політичному плані. Росія вже три роки веде жахливу війну агресії проти України. Ми стоїмо на боці України й будемо продовжувати її підтримувати. Однак для мене важливо, щоб у Німеччині панувало верховенство права і щоб ми послідовно розслідували злочини, скоєні в межах нашої юрисдикції», – заявила Хубіг.

«Треба віддати належне, що уряд Німеччини дещо дистанціюється від цього питання. І, напевно, це правильно, тому що в уряді розуміють, що може мати місце фальшивий слід, операція під чужим прапором, себто який могли залишити інші актори», – сказав у коментарі Радіо Свобода Михайло Гончар, український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

Він також висловив здивування, що німецькі слідчі, схоже, не розслідували інші версії, пов'язані з підривом «Північних потоків», такі як російський варіант, чи американсько-норвезький, який припускав американський журналіст-розслідувач Сеймур Герш.

У Єврокомісії раніше заявляли, що не коментують публікації в медіа, і що загалом цю справу мають розслідувати національні органи країн, яких вона стосується. Окремі розслідування, крім Німеччини, вели Данія і Швеція. Ці країни у 2024 році вже оголосили про закриття справ через відсутність достатніх підстав для кримінального переслідування.

Очільник Росії у 2023 році назвав «повною маячнею» версію про причетність української групи до вибухів на газопроводах «Північний потік». За версією Кремля, це зробили фахівці, яких підтримала держава з «певними технологіями». Москва покладала відповідальність за підрив на США і їхніх союзників. «Цілковита брехня» – у Білому домі заперечили версію про причетність ВМС США до вибухів.





У підготовці статті брали участь Олена Абрамович і Сашко Шевченко



