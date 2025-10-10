«Північний потік» і Червінський: «шпигунський детектив» по-українськи

Три роки після підриву «Північного потоку»: чи видасть Польща затриманого українця?

Три роки минуло від часу загадкових вибухів на стратегічних газопроводах «Північний потік», які Росія провела дном Балтійського моря до Німеччини.

Берлін підозрює групу українців, які нібито орендували яхту і заклали вибухівку на глибині 80 метрів на газогін біля данського острова Борнгольм.

Зараз Німеччина «полює» на двох українців – одного затримано в Польщі, а іншого в Італії – і домагається їхньої видачі.

А в Україні свої претензії: навіщо взагалі було будувати ці «Потоки», які збагатили Росію, але підірвали геополітичні і транзитні потенціал України?

Вибух на російських газогонах «Північний потік» відбувся 26 вересня 2022 року. Обидва «потоки» зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють. Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують. Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Офіційний Київ звинувачення в організації диверсій заперечує. У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив. Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу

Чи справді до цього причетні Червінський і Залужний?

Є ще є й інші питання.

Чи справді операцією керував розвідник полковник Роман Червінський Роман Червінський – колишній співробітник СБУ та ГУР, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, брав участь у низці спецоперацій, що провели українські силовики у період 2014–2021 років. Від квітня 2023 року Роман Червінський перебуває під слідством за різними звинуваченнями, довгий час утримувався в СІЗО.?

У 2023 році видання The Washington Post повідомило, що, за даними українських та європейських чиновників, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський координував диверсію на системі газопроводів «Північний потік».

Червінський повідомив, що особисто знайомий із двома українцями, затриманими у Польщі та Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» – Володимиром Журавльовим та Сергієм Кузнєцовим.

«Сергій Кузнєцов – це офіцер, який служив у моєму підрозділі і був підпорядкований мені у свій час. На той момент, коли це відбулося. Володимира Журавльова я також знаю», – сказав Червінський в ефірі Радіо Свобода.

Водночас він критикує дії німецьких правоохоронців, заявивши, що вони «діють в інтересах Росії». Викриваючи людей, які «могли бути причетні» до подібного заходу правоохоронці створюють пряму загрозу життю обох підозрюваних.

Чи знав про операції з підриву «Північних потоків» президент Зеленський і тогочасний головнокомандувач ЗСУ Залужний?

Питань все більше, а ясності немає і через 3 роки після вибуху газогону.

Про це дивіться у програмі Свобода Live: