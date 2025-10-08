Доступність посилання

Підрив «Північного потоку»: Боднар заявив, що посольство консультує затриманого в Польщі українця

Україна не втручається у справу затриманого у Польщі Володимира Ж., якого підозрюють у підриві газопроводу «Північний потік», заявив посол України Василь Боднар
Україна не втручається у справу затриманого у Польщі Володимира Ж., якого підозрюють у підриві газопроводу «Північний потік», заявив посол України Василь Боднар

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ не втручається у справу затриманого громадянина України Володимира Ж., якого Німеччина звинувачує у підриві трубопроводу «Північний потік-2». Про це він заявив в інтерв’ю RMF FM.

Дипломат зазначив, що справу Володимира Ж. вирішить польський суд.

«У наших інтересах захищати нашого громадянина, і все залежить від верховенства права. Ми не втручаємося, це судова справа», – сказав він.

Він наголосив, що українські консули консультують затриманого українця щодо правового захисту.

«Як посол, я захищатиму кожного громадянина України», – додав Боднар.

Напередодні польський прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава не зацікавлена видавати українця, екстрадиції якого домагається Німеччина.

Читайте також: Німеччина видала ордери на арешт громадян України у справі про підрив «Північного потоку»: що відомо?

Напередодні суд у Варшаві ухвалив рішення про утримання Володимира Ж. під вартою протягом 40 днів.

Про його затримання у Польщі за підозрою у причетності до підриву «Північного потоку» стало відомо наприкінці вересня. Сам українець стверджує, що не мав жодного стосунку до підриву і перебував в Україні на той момент.

Це вже другий арешт громадянина України після арешту в Італії минулого місяця у зв’язку з вибухом на газопроводі.

Раніше три німецькі видання – Die Zeit, Süddeutsche Zeitung і ARD – повідомляли, що німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників «диверсійної групи» і що всі вони – громадяни України. У розслідуванні видань йшлося про те, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох осіб, які здійснили підриви «Північних потоків» у 2022 році: це четверо водолазів, включно з однією жінкою – рекордсменкою України з глибоководних занурень. Також до групи входили фахівець із вибухівки, шкіпер і координатор.

Німеччина видала шість ордерів на арешт. Сьомий підозрюваний – український військовослужбовець, який проходив навчання в Німеччині й, за деякими даними, загинув на фронті в Україні, писали ЗМІ.

Внаслідок вибухів у районі острова Борнхольм в Балтійському морі у вересні 2022 року обидва газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2» зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.

