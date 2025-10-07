Підрив «Північного потоку»: Туск каже, що Польща не зацікавлена ​​видавати Німеччині підозрюваного

Польща не зацікавлена видавати українця, екстрадиції якого домагається Німеччина за підозрою у причетності до вибухів, що пошкодили газопроводи «Північний потік», заявив 7 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

При цьому він зазначив, що вирішити, чи видадуть Володимира Ж. Німеччині, має суд.

Туск, якого цитують польські ЗМІ, наголосив, що жоден польський уряд не підтримував будівництво цього газопроводу.

«Проблема для Європи, України, Литви і Польщі полягає не в тому, що «Північний потік-2» був підірваний, а в тому, що його побудували», – наголосив Туск.

Напередодні суд у Варшаві ухвалив рішення про утримання Володимира Ж. під вартою протягом 40 днів.

Про його затримання у Польщі за підозрою у причетності до підриву «Північного потоку» стало відомо наприкінці вересня. Сам українець стверджує, що не мав жодного стосунку до підриву і перебував в Україні на той момент.

Це вже другий арешт громадянина України після арешту в Італії минулого місяця у зв’язку з вибухом на газопроводі.

Раніше три німецькі видання – Die Zeit, Süddeutsche Zeitung і ARD – повідомляли, що німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників «диверсійної групи» і що всі вони – громадяни України. У розслідуванні видань йшлося про те, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох осіб, які здійснили підриви «Північних потоків» у 2022 році: це четверо водолазів, включно з однією жінкою – рекордсменкою України з глибоководних занурень. Також до групи входили фахівець із вибухівки, шкіпер і координатор.

Німеччина видала шість ордерів на арешт. Сьомий підозрюваний – український військовослужбовець, який проходив навчання в Німеччині й, за деякими даними, загинув на фронті в Україні, писали ЗМІ.

Внаслідок вибухів у районі острова Борнхольм в Балтійському морі у вересні 2022 року обидва газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2» зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.