Суд в Італії дозволив екстрадицію до Німеччини підозрюваного у підриві «Північного потоку»

Витік газу з газопроводу «Північний потік-2», фото зроблене з данського військового літака F-16 біля острова Борнгольма. Данія, 27 вересня 2022 року
Витік газу з газопроводу «Північний потік-2», фото зроблене з данського військового літака F-16 біля острова Борнгольма. Данія, 27 вересня 2022 року

Суд в Італії 16 вересня ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України, якого підозрюють у координації підриву газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Дата екстрадиції ще не визначена. Агентство Reuters із посиланням на адвокатів підозрюваного зазначає, що він має намір подати апеляцію, до розгляду якої залишиться під вартою в Італії.

У судових документах підозрюваний фігурує під назвою Сергій К. ЗМІ наводили його ймовірне прізвище – Кузнєцов.

Його арештували в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт.

Сергій К. став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунули низку звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину в суді він не визнав.

Як стверджується в ордері на арешт, підозрюваний входив до групи осіб, які заклали вибухові пристрої на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у районі острова Борнхольм в Балтійському морі у вересні 2022 року, і, ймовірно, був одним із координаторів операції.

Як заявила прокуратура Німеччини, підозрюваний і його ймовірні спільники використовували вітрильну яхту, орендовану у німецької компанії через посередників за підробленими документами.

Вибуховий пристрій спрацював 26 вересня 2022 року. Внаслідок вибухів обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.

