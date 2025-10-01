Спецоперація «Діаметр». Що відомо і до чого тут Червінський?

Арешт підозрюваного у підриві «Північного потоку»: деталі

У Польщі заарештували українця, підозрюваного у підриві «Північного потоку». Йдеться про можливу причетність до підводних вибухів, які пошкодили газопроводи «Північний потік» між Росією та Німеччиною у 2022 році.

«Його затримано на сім днів, і важко погодитися з цим рішенням», – повідомив адвокат Тимотеуш Папроцький. За його словами, його підзахисний проживає в Польщі вже 3, 5 роки та має дійсну польську посвідку на проживання. Рішення про арешт оскаржуватимуть.

Як пише RMF FM, затриманого українця хочуть екстрадувати до Німеччини.

Вибуховий пристрій спрацював 26 вересня 2022 року. Внаслідок вибухів обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох. Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють. Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують. Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує. У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників «диверсійної групи», усі вони – громадяни України. У розслідуванні йдеться, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох осіб, які здійснили підриви «Північних потоків» у 2022 році: це четверо водолазів, включно з однією жінкою – рекордсменкою України з глибоководних занурень. Також до групи входили фахівець із вибухівки, шкіпер та координатор.

Німеччина видала шість ордерів на арешт. Сьомий підозрюваний – український військовослужбовець, який проходив навчання в Німеччині й, за деякими даними, загинув на фронті в Україні.

Як просувається розслідування? До яких наслідків можуть призвести його результати?

До чого тут Роман Червінський?

У 2023 році видання The Washington Post повідомило, що, за даними українських та європейських чиновників, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський координував диверсію на системі газопроводів «Північний потік».

Роман Червінський – колишній співробітник СБУ та ГУР, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, брав участь у низці спецоперацій, що провели українські силовики у період 2014–2021 років. Від квітня 2023 року Роман Червінський перебуває під слідством за різними звинуваченнями, довгий час утримувався в СІЗО.

Що каже про це сам Роман Червінський?

Червінський підтвердив, що знає затриманих у справі «Північних потоків». Він сказав, що особисто знайомий із двома українцями, затриманими у Польщі та Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» – Володимиром Журавльовим та Сергієм Кузнєцовим.

«Сергій Кузнєцов – це офіцер, який служив у моєму підрозділі і був підпорядкований мені у свій час. На той момент, коли це відбулося. Володимира Журавльова я також знаю», – сказав Червінський в ефірі Радіо Свобода.

Водночас він розкритикував дії німецьких правоохоронців, заявивши, що вони діють некоректно, «діють в інтересах Росії». Викриваючи людей, які «могли бути причетні» до подібного заходу правоохоронці створюють пряму загрозу життю обох підозрюваних.

«Німецькі правоохоронні органи перебільшують свої повноваження і не звертають уваги на об’єктивні обставини», – наголосив він в етері програми «Свобода Live».

Червінський також зазначив, що «Північний потік» був одним із ключових джерел фінансування війни Росії проти України, і у випадку, якщо це скоїли українські військові, це слід розцінювати як легітимну військову ціль, а не кримінальний злочин.

Інформацію західних медіа про те, що це саме він координував атаку на газопровід «Північний потік» Роман Червінський не підтвердив, але і не спростував.

