FT: США просувають свої ресурси в Європі замість російського палива

Американські посадовці активно їздять країнами Європи, просуваючи постачання американського газу та нафти і домагаючись витіснення російського палива з ринку, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. За їхніми словами, Вашингтон прагне прибрати «весь до останньої молекули» російський газ із європейської енергетики.

Кампанія США збіглася зі спробою нафтотрейдера Gunvor придбати закордонні активи «Лукойлу», який у жовтні опинився під американськими санкціями. Як пише Financial Times, угода ускладнилася через підвищену увагу ЗМІ до минулих зв’язків Gunvor із Росією. Міністерство фінансів США вже попередило трейдера, що не видасть ліцензію на ведення бізнесу до завершення війни з Україною.

До 2014 року співвласником Gunvor був Геннадій Тимченко, близький друг президента Росії. 2014 року, за день до запровадження проти нього санкцій, Тимченко продав свою частку шведському партнеру Торбйорну Торнквісту. Попри контроль Торнквіста, американська влада продовжувала побоюватися можливих зв’язків компанії з Москвою.

США офіційно вимагають від союзників скорочувати та припиняти імпорт російських енергоресурсів. Американські делегації порушують це питання на всіх переговорах, заявив міністр внутрішніх справ США Дуглас Бергам.

За словами міністра енергетики США Крістофера Райта, у Євросоюзі підтвердили, що з 1 січня 2027 року повністю припинять імпорт російського газу. Угорщина при цьому домоглася винятку, але Будапешт та Вашингтон не мають єдності щодо термінів його дії.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що санкції скоротять постачання російської нафти на світовий ринок та призведуть до зростання цін.