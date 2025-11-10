ЗМІ: «Лукойл» оголосив форс-мажор на іракському нафтовому родовищі після санкцій США

Компанія «Лукойл» оголосила форс-мажор на гігантському нафтовому родовищі Західна Курна-2 в Іраку після того, як західні санкції проти російського нафтового гіганта ускладнили її діяльність, повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані з ситуацією.

Минулого місяця США і Велика Британія запровадили санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Росії.

З того часу Ірак призупинив усі готівкові платежі та платежі за сиру нафту компанії, повідомили три джерела.

Минулого вівторка «Лукойл» надіслав листа до міністерства нафти Іраку, в якому йдеться про форс-мажорні обставини, які перешкоджають продовженню нормальної роботи на родовищі Західна Курна-2, повідомили чотири джерела.

Якщо причини форс-мажору не будуть усунені протягом шести місяців, «Лукойл» припинить виробництво та повністю вийде з проєкту, повідомив високопоставлений чиновник іракської нафтової промисловості.



Агентство Reuters повідомило минулого тижня, що іракська державна нафтова компанія SOMO скасувала завантаження трьох партій сирої нафти від «Лукойлу» через санкції.

Платежі «Лукойлу», отримані від його іракських операцій, залишаються замороженими відповідно до санкцій США, доки не буде досягнуто договірного коригування, яке забезпечить механізм розробки нафтового родовища та спосіб здійснення платежів несанкціонованим організаціям, сказав представник міністерства нафти, додавши, що Ірак не може мати справу з компаніями, що перебувають під санкціями США.

Заява «Лукойлу» про форс-мажор схвалена відповідно до умов контракту, і компанія шукає правового захисту від штрафів за невиконання договірних зобов’язань перед міністерством нафти, повідомив інший іракський чиновник.



«Західна Курна-2» – одне з найбільших нафтових родовищ світу, є найціннішим іноземним активом «Лукойлу». Воно розташоване за 65 кілометрів на північний захід від південного порту Басра. На родовище припадає близько 9% загального видобутку нафти в Іраку. За даними чиновників, наразі воно виробляє близько 480 000 барелів на день.