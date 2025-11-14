Мінфін США продовжив час на продаж міжнародних активів «Лукойлу» до 13 грудня

Управління з контролю за закордонними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжило термін операцій для узгодження та укладання контрактів з продажу Lukoil International GmbH та пов'язаних з ним активів російської компанії «Лукойл» до 13 грудня 2025 року.

Згідно з повідомленням відомства, здійснення будь-якої такої угоди прямо залежить від отримання окремого дозволу від OFAC.

Крім того, управління дозволило операції з болгарськими юридичними особами російської компанії: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD – до 29 квітня 2026 року.

США в жовтні оголосили про санкції проти «Лукойлу», вони наберуть чинності 21 листопада. У відповідь російська компанія вирішила продати свої міжнародні активи. Першим претендентом на них стала швейцарська компанія Gunvor, серед засновників якої є Геннадій Тимченко, друг Володимира Путіна. США заблокували продаж активів швейцарській компанії. Після цього компанія «Лукойл» попросила США більше часу на продаж активів, писав Reuters.

Упродовж десятиліть «Лукойл» залишався найактивнішою російською нафтовою компанією за кордоном. Компанія має три нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотні автозаправних станцій по всьому світу, у тому числі в США. На міжнародні активи «Лукойлу» припадає понад 0,5% світової нафти. Станом на 2024 рік вони оцінювалися на суму приблизно 22 мільярди доларів.