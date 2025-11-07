Угорська Mol заявила про готовність обійтися без поставок нафти з Росії – Bloomberg

Єдина угорська нафтопереробна компанія Mol заявила, що може замістити до 80% постачання російської нафти паливом з інших джерел, повідомляє агентство Bloomberg.

Mol володіє нафтопереробними заводами не лише в Угорщині, а й у Словаччині – двох державах, які залишаються останніми покупцями російської нафти у Євросоюзі.

У квартальному звіті компанія уточнила, що альтернативні поставки можуть бути організовані через хорватський трубопровід в Адріатичному морі. Він здатний забезпечити до 80% потреб угорських і словацьких НПЗ, які не мають виходу до моря.

Водночас компанія визнала, що це спричинить більш високі технічні ризики й логістичні витрати.

Заява Mol, опублікована за кілька годин до зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, може стати поворотним моментом, зазначає Bloomberg. Раніше і влада Угорщини, і сама компанія наполягала, що країна не має альтернативи російським поставкам.

Президент США Дональд Трамп приймає Віктора Орбана у Білому домі 7 листопада.

Очікувалося, що під час зустрічі угорський прем’єр домагатиметься звільнення своєї країни від американських санкцій у разі продовження закупівель Будапештом російської нафти.

Президент США на початку зустрічі з Орбаном зазначив, що розглядає можливість звільнення Угорщини від санкцій через її закупівлі російської нафти. «Ми розглядаємо це питання, тому що йому дуже важко отримувати нафту й газ з інших регіонів», – сказав Трамп журналістам. Раніше президент США заявив, що Сполучені Штати не зроблять виняток для російської нафти на прохання Угорщини.

Трамп наполягає на тому, щоб європейські країни припинили купувати російську нафту, щоб зупинити доходи Москви, які вона використовує на війну проти України.

Угорщина зберігає свою залежність від російської енергетики, що викликало критику з боку кількох союзників Європейського Союзу і НАТО.

У жовтні під американські обмеження потрапили найбільші російські нафтові компанії «Роснефть» і «Лукойл», а також їхні дочірні підприємства.

Позиція Mol свідчить про готовність Будапешта продемонструвати гнучкість перед переговорами у Білому домі, де однією із ключових тем стане питання енергетичної незалежності Угорщини, зазначає Bloomberg.