Трамп заявив, що відмовився зробити виняток із санкцій для російської нафти на прохання Орбана

Сполучені Штати не зроблять виняток для російської нафти на прохання Угорщини, заявив президент Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами 31 жовтня.

Таким чином він відповів на питання журналістів про те, як відповів на прохання про це прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Він (Орбан – ред.) просив про виняток, ми його не надали. Він мій друг, він попросив про виняток», – зазначив він.

Санкції США, запроваджені 22 жовтня, проти «Роснєфті», «Лукойла» та понад трьох десятків їхніх дочірніх компаній автоматично запроваджують обмеження на всі структури, в яких «Роснєфть» і «Лукойл» мають частку 50% і більше. У Грузії уже обговорюють,чи підпадає Lukoil Georgia під ці американські санкції.

Читайте також: Орбан хоче створити в ЄС «антиукраїнський альянс». Хто ще крім Фіцо?

Угорщина залежить від РФ від імпорту нафти та газу. На відміну від багатьох своїх сусідів по Євросоюзу, які працювали над скороченням залежності від російських енергоресурсів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, Угорщина з того часу збільшила свої закупівлі.

Ця залежність тепер може становити ризик для енергетичної безпеки Угорщини через санкції США проти найбільших російських виробників нафти – крок, який спрямований на те, щоб посадити Росію за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Будапешт намагався переконати адміністрацію США, що Угорщина як країна, що не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту, незважаючи на альтернативний нафтопровод, який з’єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію.



