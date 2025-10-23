У Грузії обговорюють, чи підпадає Lukoil Georgia під санкції США

Нові санкції США, ймовірно, стосуються і грузинської «дочки» російського нафтового гіганта «Лукойл», компанії Lukoil Georgia. Про це пишуть грузинські ЗМІ, зокрема агентство BMG.

22 жовтня США запровадили санкції проти «Роснєфті», «Лукойла» та понад трьох десятків їхніх дочірніх компаній «у зв’язку з відсутністю у Росії серйозної прихильності до мирного процесу» для припинення війни в Україні. Під обмеження також автоматично підпали всі структури, в яких «Роснєфть» і «Лукойл» мають частку 50% і більшу. Як зазначає BMG, таким є власник Lukoil Georgia – зареєстрована в Австрії компанія LUKOIL International GmbH.

Мінфін США попередив банки та посередників у всьому світі, що співпраця з такими компаніями може призвести до вторинних санкцій – включаючи заморожування кореспондентських рахунків та обмеження доступу до американської фінансової системи, передає агентство «Новости-Грузия».

Голова грузинського Нацбанку Натія Турнава заявила, що регулятор продовжуватиме виконувати санкційні режими неухильно. При цьому центральний банк має вивчити питання, щоб визначити, чи поширюються обмеження і на обслуговування Lukoil Georgia.

У Lukoil Georgia досі не коментували нових обмежень США.

Посаду гендиректора компанії обіймає громадянин Росії Роман Петрашов. У Грузії вона керує 60 автозаправними станціями і закуповує паливо переважно у болгарського заводу Lukoil Neftohim Burgas AD.