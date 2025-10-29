ЗМІ: Трамп наступного тижня планує зустрітися з Орбаном

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 8 листопада, повідомляє Bloomberg людина, знайома з цим питанням.

За даними джерела, місце зустрічі ще не остаточно визначено.

Орбан заявив раніше цього тижня, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити захист Угорщини від впливу санкцій США на російську нафту.

Угорщина залежить від РФ від імпорту нафти та газу. На відміну від багатьох своїх сусідів по Євросоюзу, які працювали над скороченням залежності від російських енергоресурсів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, Угорщина з того часу збільшила свої закупівлі.

Ця залежність тепер може становити ризик для енергетичної безпеки Угорщини через санкції США проти найбільших російських виробників нафти – крок, який спрямований на те, щоб посадити Росію за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Будапешт намагався переконати адміністрацію США, що Угорщина як країна, що не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту, незважаючи на альтернативний нафтопровод, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію.

Високопоставлений американський дипломат минулими вихідними прямо відкинув аргумент Будапешта про відсутність альтернатив.

«Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків» для скорочення імпорту російських енергоносіїв, заявив посол США в НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю Fox News.



