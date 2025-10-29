США тимчасово звільнили від санкцій німецьку дочірню компанію «Роснефти»

Німецька дочірня компанія російської нафтової компанії «Роснефть» була тимчасово звільнена від нових санкцій США, накладених на російський нафтовий сектор. У середу Міністерство фінансів США опублікувало постанову, яка дозволяє вести бізнес з «Роснефть Deutschland» і «RN Refining & Marketing» до кінця квітня 2026 року.

Компанії, що належать щонайменше наполовину їм, також тимчасово звільнені від санкцій.

Нафтопереробний завод PCK у східнонімецькому місті Шведт, який постачає бензин, мазут і гас, на 54% належить німецьким дочірнім компаніям російської державної компанії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький уряд передав дочірні компанії «Роснефти» під опіку і тепер контролює їх. Міністерство фінансів США заявляє, що санкції США фактично забороняють будь-яку економічну взаємодію з «Роснефтью», «Лукойлом» та їхніми дочірніми компаніями – не тільки для американських компаній, але й для іноземних банків або ділових партнерів, пов'язаних із суб'єктами, на які накладено санкції. Велика Британія також застосувала санкції проти російського нафтового сектора та державної компанії «Роснефть».