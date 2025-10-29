Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

США тимчасово звільнили від санкцій німецьку дочірню компанію «Роснефти»

Мінфін США опублікував постанову, яка дозволяє вести бізнес з «Роснефть Deutschland» і «RN Refining & Marketing» до кінця квітня 2026 року
Мінфін США опублікував постанову, яка дозволяє вести бізнес з «Роснефть Deutschland» і «RN Refining & Marketing» до кінця квітня 2026 року

Німецька дочірня компанія російської нафтової компанії «Роснефть» була тимчасово звільнена від нових санкцій США, накладених на російський нафтовий сектор. У середу Міністерство фінансів США опублікувало постанову, яка дозволяє вести бізнес з «Роснефть Deutschland» і «RN Refining & Marketing» до кінця квітня 2026 року.

Компанії, що належать щонайменше наполовину їм, також тимчасово звільнені від санкцій.

Нафтопереробний завод PCK у східнонімецькому місті Шведт, який постачає бензин, мазут і гас, на 54% належить німецьким дочірнім компаніям російської державної компанії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецький уряд передав дочірні компанії «Роснефти» під опіку і тепер контролює їх. Міністерство фінансів США заявляє, що санкції США фактично забороняють будь-яку економічну взаємодію з «Роснефтью», «Лукойлом» та їхніми дочірніми компаніями – не тільки для американських компаній, але й для іноземних банків або ділових партнерів, пов'язаних із суб'єктами, на які накладено санкції. Велика Британія також застосувала санкції проти російського нафтового сектора та державної компанії «Роснефть».

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG