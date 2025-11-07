Зустріч Трампа і Орбана. Чого очікувати Україні?

Угорська служба Радіо Свобода





Зустріч президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Білому домі 7 листопада буде теплою і привітною, але все ж за обідом не обійтися без питань.

Давно об'єднані ідеологією і риторикою, два лідери не дійшли єдиної думки в питанні про імпорт російської нафти. А ідею зустрічі американського глави держави Дональда Трампа і російського керманича Володимира Путіна в Будапешті довелося відкласти на невизначений термін.

Звільнення від заходів США, спрямованих на обмеження закупівель російської нафти, схоже, є ключовим пунктом, який Віктор Орбан сподівається обговорити у Вашингтоні.

Здатність Росії вести війну з Україною підживлювалася і оплачувалася експортом нафти і газу. Тому США і ЄС запровадили нові великі санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Угорська служба Радіо Свобода, посилаючись на джерела в угорському уряді, повідомила, що там вважали ймовірною угоду про звільнення від санкцій. В Європі вже є прецедент: минулого місяця було ухвалене рішення тимчасово звільнити німецьке дочірнє підприємство «Роснафти» від санкцій.

Віктор – мій друг

Білий дім і Держдепартамент не відповіли на запитання Радіо Свобода.

«Він просив про звільнення. Ми його не надали... Віктор – мій друг. Він просив про звільнення», – заявив Трамп журналістам 31 жовтня.

Санкції проти російської нафти

Минулого місяця Вашингтон оголосив про санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – мова про «Роснафту» і «Лукойл», – намагаючись змусити Путіна розпочати переговори про припинення вторгнення в Україну. Цей крок може піддати тих, хто веде з цими компаніями справи, вторинним санкціям.

Раніше Трамп погрожував запровадити вторинні мита для країн, що імпортують російську сиру нафту. У вересні він закликав «всі країни НАТО» припинити цю практику. Він не згадав Угорщину безпосередньо, але минулого місяця це зробив один із його найвищих дипломатів.

«Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не будувала жодних планів і не робила активних кроків» щодо відмови від поставок російських енергоносіїв, – заявив посол США в НАТО Метт Вітакер в інтерв'ю Fox News 27 жовтня.

«Нашим друзям в Угорщині доведеться багато чого перепланувати», – додав він, пообіцявши допомогу США для досягнення цієї мети.

Орбан не приховував свого невдоволення з цього приводу.

На нещодавно поставлене йому запитання, чи не зайшли американські санкції занадто далеко, він відповів: «З точки зору Угорщини – так». Він також заявив, що припинення закупівель нафти стане «катастрофою», яка поставить економіку його країни «на коліна».

У заяві від 5 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не згадав це питання, можливо, щоб стримати очікування від укладення угоди у Вашингтоні.

«Нам, по суті, нічого запропонувати один одному»

У заяві Сійярто йшлося про те, що двосторонні відносини переживають «золотий вік» і що переговори будуть зосереджені на економічному та енергетичному співробітництві, але подробиць не наводилося. Угорщина не є великим торговельним партнером США. У 2024 році дефіцит США в торгівлі з Угорщиною склав $9,4 млрд, а експорт – лише $3,2 млрд.

Джерело в уряді Угорщини повідомило Угорській службі Радіо Свобода: «Нам, по суті, нічого запропонувати один одному», але додало, що Орбан може погодитися на закупівлю скрапленого природного газу в США, незважаючи на те, що раніше вважав це невигідним у порівнянні з імпортом російського газу.

Це, а також, можливо, незначні закупівлі зброї та співпраця з американськими компаніями в галузі цивільної ядерної енергетики, може бути частиною угоди «послуга за послугу», що передбачає відмову від нафтових санкцій.

Пізніше Сійярто підтвердив, що Будапешт і Вашингтон мають намір укласти угоду про співпрацю в галузі атомної енергетики із закупівлею Угорщиною у США ядерного палива та технологій зберігання відпрацьованого ядерного палива. «Ми підпишемо важливу міжурядову угоду про співпрацю в галузі атомної енергетики з моїм колегою, держсекретарем США Марко Рубіо», – сказав міністр. За його словами, Угорщина буде закуповувати американське ядерне паливо вперше в історії угорської енергетичної галузі.

Угода також передбачатиме впровадження Угорщиною американських технологій, які дозволять безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо на території АЕС «Пакш», і спорудження малих модульних реакторів.

До складу делегації Орбана з 180 осіб, яка буде використовувати літак, зафрахтований в угорської бюджетної авіакомпанії Wizz Air, увійдуть кілька міністрів кабінету міністрів, керівники підприємств та інші.

У заяві Сійярто також було вказано «мир в Україні» як ключову тему переговорів, і Будапешт було обрано місцем проведення саміту. Однак намір Орбана провести зустріч Трампа і Путіна поки не здійснився.

Позиція Орбана щодо України практично не змінилася з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року: він виступає проти військової підтримки Києва і намагається запобігти запровадженню санкцій проти Росії.

Колись це зближувало його з Трампом, але американський лідер, схоже, все більше розчарований небажанням Путіна йти на компроміс у мирних переговорах.

Такого телефонного дзвінка не було

22 жовтня Трамп заявив: «Кожен раз, коли я розмовляю з Володимиром, у мене виходять хороші розмови, але потім вони ні до чого не призводять». За його коментарями послідували нові нафтові санкції, які Путін засудив як «недружні».

Протистояння Орбана членству України в ЄС може стати проблемою. Ще в серпні агентство Bloomberg повідомляло, що Трамп дзвонив Орбану і наполегливо просив його припинити блокувати переговори Києва про членство.

Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена ЄС

Однак Сійярто це спростував. «Я хотів би чітко заявити, що такого телефонного дзвінка не було. Його не було. Крапка», – сказав він.

Напередодні візиту Орбана це питання знову спливло. На запитання про те, чи висловлювався Трамп 4 листопада на підтримку членства України в ЄС, президент України Володимир Зеленський відповів: «Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена ЄС».

«Ми говорили про блокування деяких пунктів угорським лідером. І я попросив президента Трампа, якщо він мене в цьому підтримує, допомогти нам. На що він сказав, що зробить все можливе», – додав він.

Угорщина не підтримує і не буде підтримувати членство України в Європейському Союзі

Того ж дня Орбан відповів у соціальних мережах.

«Угорщина не підтримує і не буде підтримувати членство України в Європейському Союзі, тому що це перенесе війну в Європу і перенаправить гроші угорців в Україну», – написав він.

Напередодні переговорів Трампа й Орбана виконувачка обов’язків керівниці Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк повідомила Конгрес про рішення припинити діяльність та фінансування угорської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, оскільки вона «не відповідає національним інтересам США».

Ця служба була відновлена в 2020 році рішенням Конгресу США.

Керівництво Радіо Свобода поки не прокоментувало ситуацію.