Bloomberg: морські поставки сирої нафти з Росії різко скоротилися

Морські поставки сирої нафти з Росії різко скоротилися, оскільки останні санкції США змусили ключових покупців уникати московської нафти, повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, середні чотиритижневі обсяги перевезень з портів країни становили 3,58 мільйона барелів на день до 2 листопада, що приблизно на 190 тисяч барелів менше, ніж показник за період до 26 жовтня.

Падіння потоків вдарило по нафтових доходах Москви, які впали до найнижчого рівня з серпня, і є наслідком заборони США на співпрацю з двома найбільшими експортерами країни, ПАТ «Роснефть» та ПАТ «Лукойл», нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині призупиняють закупівлі санкційних вантажів та шукають альтернативні постачання, принаймні поки що, пише Bloomberg.

За даними агентства, російські експортери продовжують завантажувати сиру нафту на танкери, але нафтопереробні заводи менш охоче приймають вантажі у свої резервуари для зберігання – це призвело до зростання обсягів російської сирої нафти, яка зберігається в морі на танкерах, до понад 380 мільйонів барелів, що на 27 мільйонів барелів (на 8%, більше), ніж з початку вересня.

Разом Індія, Китай і Туреччина забирають понад 95% російського експорту нафти морським транспортом, тому компенсувати будь-яке значне скорочення їхніх закупівель буде практично неможливо, пише Bloomberg.

22 жовтня Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти найбільших експортерів російської нафти - компаній «Лукойл» та «Роснефть». Обмеження торкнулися самих компанії та понад 30 дочірніх структур.



