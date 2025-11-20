«Це ще не кінець боротьби»: Лубінець про рішення суду в Італії щодо видачі українця Кузнєцова Німеччині

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи рішення суду в Італії про екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини, заявив, що «це ще не кінець боротьби».



«Хочу чітко зазначити: це не кінець боротьби, а перехід до її нового етапу – вже в Німеччині. Сергій є українським військовослужбовцем, і на нього поширюється захист міжнародного гуманітарного права. Моє завдання – захищати його права: під час передачі, під час тримання під вартою в Німеччині та під час судового розгляду, і домогтися справедливого рішення згідно з нормами міжнародного права, а саме Женевської конвенції», – написав він у телеграмі.

За словами омбудсмена, його команда вже готує листи до правозахисних інституцій та профільних структур Німеччини.

«Йде робота, щоб Сергій у Німеччині отримав ще більше підтримки і допомоги – як у правовому вимірі, так і в питанні умов тримання, доступу до медичної допомоги, комунікації з родиною та адвокатами», – додав Лубінець.

19 листопада стало відомо, що касаційний суд Італії відхилив апеляцію та ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі.

Українця Сергія Кузнєцова було заарештовано в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунуто кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.

Внаслідок вибухів восени 2022 року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.



