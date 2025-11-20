Підрив «Північних потоків»: суд в Італії схвалив рішення про екстрадицію українця до Німеччини

Касаційний суд Італії відхилив апеляцію та ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі. Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні.

Це вже другий розгляд апеляції на рішення про екстрадицію Кузнєцова до Німеччини. Вперше Касаційний суд ухвалив заново провести процес у новому складі – у результаті знову було ухвалено рішення про екстрадицію українця. Захист знову оскаржив рішення, вказавши на процесуальні порушення під час розгляду.



Наразі, за словами Канестріні, Кузнєцова мають екстрадувати протягом кількох наступних днів.

Українця було заарештовано в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунуто кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.

Внаслідок вибухів восени 2022 року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.