У МЗС повідомили про зустріч в Італії із затриманим у справі «Північних потоків» і закликали повернути його в Україну

Міністерство закордонних справ України повідомило про «екстрену зустріч» із громадянином України Сергієм Кузнєцовим, якого у Німеччині підозрюють у координації підриву газопроводів «Північний потік» і який оголосив голодування в італійській в’язниці. За повідомленням, зустріч відбулася 5 листопада.

«МЗС від моменту затримання в Італії громадянина України Сергія Кузнєцова надає консульську підтримку нашому співвітчизнику і його рідним, перебуває у постійному контакті з італійськими правоохоронними органами й пенітенціарною установою з метою дотримання належних умов утримання українця. Після повідомлень про оголошення нашим громадянином голодування, консульські посадові особи Генерального консульства України в Мілані провели з ним 5 листопада екстрену зустріч – загалом четверту з часу його затримання в серпні цього року», – повідомили Радіо Свобода в міністерстві.

За даними МЗС, протягом півторагодинної розмови консульські посадові особи «з’ясували актуальний стан нашого громадянина, умови його утримання, ставлення адміністрації закладу, вкотре запропонували йому всебічне сприяння з боку дипломатичної установи».

У МЗС наголосили на готовності до взаємодії з італійською і німецькою сторонами в ході розслідування справи, водночас вимагаючи повернення Кузнєцова до України.

4 листопада адвокат українця Нікола Канестріні повідомив, що Сергій Кузнєцов «від 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи дотримання своїх основних прав, включно з правом на достатнє харчування, здорове довкілля, гідні умови тримання і рівне порівняно з іншими ув’язненими ставлення в питаннях побачень із сім’єю і доступу до інформації». За словами адвоката, з моменту затримання Кузнєцова в серпні цього року йому не забезпечили необхідну дієту, що спричинило погіршення стану здоров’я.

Наприкінці жовтня суд в Італії вдруге схвалив екстрадицію Кузнєцова до Німеччини, де слідство вважає його причетним до підриву у вересні 2022 року газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Захист знову має намір подати апеляцію до Касаційного суду, вказавши на процесуальні порушення під час розгляду.

Українця заарештували в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунуто кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину в суді він не визнав.

Слідство заявляє, що українець керував групою із шести-семи осіб, і на яхті «Андромеда» у вересні 2022 року вони підійшли до газопроводів біля данського острова Борнгольм, де на глибині 70–80 метрів установили щонайменше чотири вибухові пристрої. Після диверсії Кузнєцов, як вважають слідчі, зійшов із яхти в порту Вік на острові Рюген, звідки вирушив на батьківщину.

Тим часом, 17 жовтня у Польщі суд відмовив Німеччині в екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова і скасував його тимчасовий арешт. Німеччина підозрює 49-річного українця, інструктора з дайвінгу, у причетності до вибуху на газопроводі «Північний потік» у 2022 році. Сам він стверджує, що не мав жодного стосунку до нападу і перебував в Україні на момент нападу.

Внаслідок вибухів восени 2022 року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.