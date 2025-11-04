Лубінець звернувся до омбудсмана Італії через ситуацію з підозрюваним у підриві «Північних потоків»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію з громадянином України Сергій Кузнєцов, якого у Німеччині підозрюють у координації підриву газопроводів «Північний потік» і який оголосив голодування в італійській в’язниці.

«Я звернувся до омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі з проханням забезпечити дотримання базових прав і належних умов утримання українця. Завтра представники Офісу омбудсмана України будуть намагатись отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку», – написав він у телеграмі.

Адвокат українця Нікола Канестріні повідомив, що Сергій Кузнєцов «з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи дотримання своїх основних прав, включно з правом на достатнє харчування, здорове довкілля, гідні умови тримання та рівне порівняно з іншими ув’язненими ставлення в питаннях побачень із сім’єю та доступу до інформації». За словами адвоката, з моменту затримання Кузнєцова в серпні цього року йому не забезпечили необхідну дієту, що спричинило погіршення стану здоров’я.

Наприкінці жовтня суд в Італії вдруге схвалив екстрадицію Кузнєцова до Німеччини, де слідство вважає його причетним до підриву у вересні 2022 року газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Захист знову має намір подати апеляцію до Касаційного суду, вказавши на процесуальні порушення під час розгляду.

Українця було заарештовано в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунуто кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.

За версією слідства, українець керував групою із шести-семи осіб, на яхті «Андромеда» у вересні 2022 року вони підійшли до газопроводів біля датського острова Борнгольм, де на глибині 70–80 метрів установили щонайменше чотири вибухові пристрої. Після диверсії Кузнєцов, як вважають слідчі, зійшов із яхти в порту Вік на острові Рюген, звідки вирушив на батьківщину.

Внаслідок вибухів восени 2022 року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.