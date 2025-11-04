Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець оголосив голодування в італійській в’язниці

Громадянин України Сергій Кузнєцов, якого у Німеччині підозрюють у координації підриву газопроводів «Північний потік», оголосив голодування в італійській в'язниці. Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні, пише італійська агенція ANSA.

За словами адвоката, Кузнєцов «з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи дотримання своїх основних прав, включно з правом на достатнє харчування, здорове довкілля, гідні умови тримання та рівне порівняно з іншими ув'язненими ставлення в питаннях побачень із сім'єю та доступу до інформації».

Канестріні заявив, що з моменту затримання Кузнєцова в серпні цього року йому не забезпечили необхідну дієту, що спричинило погіршення стану здоров’я.

Наприкінці жовтня суд в Італії вдруге схвалив екстрадицію Кузнєцова до Німеччини, де слідство вважає його причетним до підриву у вересні 2022 року газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Захист знову має намір подати апеляцію до Касаційного суду, вказавши на процесуальні порушення під час розгляду.

Українця було заарештовано в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунуто кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.

За версією слідства, українець керував групою із шести-семи осіб, на яхті «Андромеда» у вересні 2022 року вони підійшли до газопроводів біля датського острова Борнгольм, де на глибині 70–80 метрів установили щонайменше чотири вибухові пристрої. Після диверсії Кузнєцов, як вважають слідчі, зійшов із яхти в порту Вік на острові Рюген, звідки вирушив на батьківщину.



