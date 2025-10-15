Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця

Справа буде переглянута новою колегією
Справа буде переглянута новою колегією

В Італії касаційний суд скасував рішення щодо видачі Німеччині громадянина України, якого підозрюють у координації підриву газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року, пише агентство ANSA.

Справа буде переглянута новою колегією.

На засіданні Генеральна прокуратура попросила підтримати одну з підстав апеляції, поданої захистом, стверджуючи, що в європейському ордері на арешт факти були неправильно кваліфіковані.

Касаційний суд, найвищий суд Італії, підтримав аргумент захисту про те, що мала місце «неправильна правова кваліфікація фактів, що лежать в основі європейського ордера на арешт», – заявив адвокат Нікола Канестріні, якого цитує агенція Reuters.

У судових документах підозрюваний фігурує під назвою Сергій К. ЗМІ наводили його ймовірне прізвище – Кузнєцов.

Італійський суд 16 вересня ухвалив рішення про його екстрадицію до Німеччини.

Сергій К. став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунули низку звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину в суді він не визнав.

Як стверджується в ордері на арешт, підозрюваний входив до групи осіб, які заклали вибухові пристрої на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у районі острова Борнхольм в Балтійському морі у вересні 2022 року, і, ймовірно, був одним із координаторів операції.

Як заявила прокуратура Німеччини, підозрюваний і його ймовірні спільники використовували вітрильну яхту, орендовану у німецької компанії через посередників за підробленими документами.

Читайте також: «Північний потік» і Червінський: «шпигунський детектив» по-українськи

Про його затримання у Польщі за підозрою у причетності до підриву «Північного потоку» ще одного українця стало відомо наприкінці вересня. Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції. Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава не зацікавлена видавати українця, екстрадиції якого домагається Німеччина.

Вибуховий пристрій спрацював 26 вересня 2022 року. Внаслідок вибухів обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG