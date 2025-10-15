Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця

В Італії касаційний суд скасував рішення щодо видачі Німеччині громадянина України, якого підозрюють у координації підриву газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року, пише агентство ANSA.

Справа буде переглянута новою колегією.

На засіданні Генеральна прокуратура попросила підтримати одну з підстав апеляції, поданої захистом, стверджуючи, що в європейському ордері на арешт факти були неправильно кваліфіковані.

Касаційний суд, найвищий суд Італії, підтримав аргумент захисту про те, що мала місце «неправильна правова кваліфікація фактів, що лежать в основі європейського ордера на арешт», – заявив адвокат Нікола Канестріні, якого цитує агенція Reuters.

У судових документах підозрюваний фігурує під назвою Сергій К. ЗМІ наводили його ймовірне прізвище – Кузнєцов.

Італійський суд 16 вересня ухвалив рішення про його екстрадицію до Німеччини.

Сергій К. став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунули низку звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину в суді він не визнав.

Як стверджується в ордері на арешт, підозрюваний входив до групи осіб, які заклали вибухові пристрої на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у районі острова Борнхольм в Балтійському морі у вересні 2022 року, і, ймовірно, був одним із координаторів операції.

Як заявила прокуратура Німеччини, підозрюваний і його ймовірні спільники використовували вітрильну яхту, орендовану у німецької компанії через посередників за підробленими документами.

Про його затримання у Польщі за підозрою у причетності до підриву «Північного потоку» ще одного українця стало відомо наприкінці вересня. Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції. Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава не зацікавлена видавати українця, екстрадиції якого домагається Німеччина.

Вибуховий пристрій спрацював 26 вересня 2022 року. Внаслідок вибухів обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

У німецькій прокуратурі наголосили, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Газопроводи «Північний потік» потрапили цього року під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.



