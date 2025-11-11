Обмудсман: ув’язнений в Італії Кузнєцов припинив голодування

Український військовий Сергій Кузнєцов, якого утримують під вартою в Італії, припинив голодування, яке розпочав наприкінці жовтня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 11 листопада.

Омбудсман нагадав, що Кузнєцов оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав:

«За час голодування він втратив близько 9 кілограмів. Рішення припинити протест було ухвалено після того, як італійська влада надала запевнення щодо повного дотримання його прав, зокрема, на належне харчування відповідно до його потреб».

Лубінець зазначив, що припинення голодування стало можливим завдяки «наполегливому тиску» на пенітенціарний заклад і співпраці з італійським колегою-омбудсманом, спільно з яким вдалося домогтися від адміністрації закладу реакції на виявлені порушення.





Посадовець цитує адвоката Сергія Кузнєцова Ніколу Канестріні, який заявив: «Відзначаємо, що пенітенціарна адміністрація намагалася конструктивно реагувати на виявлені проблеми. Але увага має залишатися достатньою: дотримання прав усіх ув’язнених – це постійний обов’язок правової держави».

«Ми продовжуємо нашу роботу і захищатимемо права українців, де б вони не були, та будемо стояти поруч із кожним, хто бореться за гідність і справедливість», – додав Лубінець.

Раніше Канестріні повідомив, що Сергій Кузнєцов «з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи дотримання своїх основних прав, включно з правом на достатнє харчування, здорове довкілля, гідні умови тримання та рівне порівняно з іншими ув’язненими ставлення в питаннях побачень із сім’єю та доступу до інформації».

Наприкінці жовтня суд в Італії вдруге схвалив екстрадицію Кузнєцова до Німеччини, де слідство вважає його причетним до підриву у вересні 2022 року газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Захист знову має намір подати апеляцію до Касаційного суду, вказавши на процесуальні порушення під час розгляду.

Читайте також: Залужний відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито його причетність до підриву «Північних потоків»

Українця було заарештовано в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунуто кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.

Внаслідок вибухів восени 2022 року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.







