Генпрокурор: Україна вперше передала за кордон для суду військового РФ, підозрюваного у воєнних злочинах

Україна вперше від початку повномасштабної війни передала до іноземної держави російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 31 жовтня.

Він назвав це «історичним і важливим прецедентом» для всієї системи міжнародного правосуддя.

За словами генпрокурора, йдеться про старшого матроса військової поліції російської армії, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботиного. Його передали до Литви.





Кравченко уточнив, що 30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці. За даними української сторони, він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.

«Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви. У Литві йому висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій», – заявив генеральний прокурор.

У разі визнання винним російський військовий може отримати пожиттєве ув’язнення.

Кравченко зауважив, що передача стала можливою завдяки роботі спільної слідчої групи «Справа України» та партнерству з литовськими колегами.

«Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться», – додав він.

Інформацію про передачу підозрюваного Литві підтвердила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене.

Українські цивільні та військові регулярно повідомляють про катування в російському полоні. У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вихід Росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням свідчить, що катування і нелюдське поводження є «системною практикою Кремля».



