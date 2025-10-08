Путін прибув до Таджикистану. Душанбе не виконав ордер МКС про його арешт

Президент Росії Володимир Путін 8 жовтня прибув із візитом до столиці Таджикистану Душанбе. Він опинився там уперше з червня 2022 року. Таджикистан є член Міжнародного кримінального суду (МКС), країна була зобов’язана виконати ордер МКС на арешт російського президента.

Раніше 8 жовтня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Таджикистан відмовити у в’їзді Путіну або заарештувати його після прибуття. Організація вимагає від країн-членів суду, ОБСЄ та ЄС натиснути на Душанбе, щоб влада виконала свої міжнародні зобов’язання.

«Путін має постати перед судом у Гаазі, а не відвідувати міжнародні саміти у країнах-членах МКС», – цитує таджицька служба Радіо Свобода директора з міжнародного правосуддя Human Rights Watch Ліз Евенсон.

Влада Таджикистану запит проігнорувала. Путіна біля літака зустрів президент країни Емомалі Рахмон. Вулиці столиці Душанбе у вечір приїзду російського президента розфарбували в кольори державного прапора РФ. На будинках вивісили екрани з фотографіями Путіна та Рахмона. Під час візиту Путін візьме участь у саміті «Центральна Азія – Росія» та засіданні Ради глав держав Співдружності незалежних держав (СНД).

Міжнародний кримінальний суд оголосив Путіна в розшук у березні 2023 року. Російського президента звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує та заявляє, що не визнає юрисдикцію суду.