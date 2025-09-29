Тортури є системною практикою Кремля, денонсація конвенції проти катувань це підтверджує – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вихід Росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням свідчить, що «катування і нелюдське поводження – це системна практика Кремля».

«Сьогодні російський президент підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням. Це рішення є не просто формальністю у правовій площині, а демонстративним кроком, який знімає останні «маски» і підтверджує: тортури є елементом державної політики Кремля», – написав Лубінець у телеграмі.

Він зазначив, що Європейська конвенція із запобігання катуванням не лише забороняє жорстоке і нелюдське поводження, а й передбачає механізми контролю. Для цього при Раді Європи діє Європейський комітет із запобігання катуванням, який має право здійснювати моніторинг у місцях несвободи.

«Попри те, що Росія була виключена з Ради Європи ще у березні 2022 року, вона формально залишалася учасницею конвенції, що давало юридичні підстави для міжнародного тиску. Тепер і ця можливість втрачена. Денонсація означає, що Кремль свідомо уникає міжнародного контролю і позбавляє світ важелів реагування на факти катувань у тюрмах РФ і на тимчасово окупованих територіях, де утримуються українські військовополонені й цивільні», – наголосив він.

«Це також є відвертим політичним сигналом, що Москва не визнає європейських стандартів і більше не зобов’язується дотримуватися правил, які захищають людську гідність. У воєнних умовах така відмова від механізмів контролю неминуче посилює ризики масових і системних порушень прав людини», – додав Лубінець

За словами омбудсмена, у відповідь світ має використовувати ті інструменти, які залишаються чинними, зокрема активізувати роботу механізмів ООН.

«Росія й надалі є учасницею Конвенції ООН проти катувань, тож потрібно активізувати роботу механізмів ООН, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста. Важливо продовжувати фіксувати злочини катувань і передавати докази до Міжнародного кримінального суду, посилювати персональні санкції проти організаторів і виконавців катувань, підтримувати постраждалих, а також правозахисників, які ведуть цю боротьбу», – заявив він.

Президент Росії Володимир Путін 29 вересня підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання тортурам і нелюдському поводженню. Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації РФ. Також денонсовані два додаткові протоколи до конвенції.

Законопроєкт, підготовлений російським урядом, вніс до Держдуми РФ Путін, про це стало відомо 8 вересня. Вже 17 вересня Держдума схвалила документ.

У пояснювальній записці до законопроєкту йшлося про те, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті із запобігання тортурам. Це пов’язано з тим, що Рада Європи, з якої Росія була виключена у 2022 році, заблокувала процес обрання нового члена комітету від РФ.

Європейська конвенція про запобігання катуванням була розроблена Радою Європи у 1987 році. Росія ратифікувала її у 1996 році, коли стала членом Ради. Документ не лише забороняє тортури, а й запроваджує механізм запобігання катуванням. З того часу комітет із запобігання тортурам регулярно відвідував російські колонії й СІЗО, фіксуючи тортури і жорстокі умови.

Після денонсації Росія більше не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів. Скарги в’язнів до Європейського комітету щодо запобігання тортурам не розглядатимуться. Незалежний зовнішній контроль зникає, залишається лише нагляд Федеральної служби РФ із виконання покарань і російських судів.

Представники російської влади при цьому заявляють, що вихід із конвенції не означає легалізації тортур у Росії.

Голова комітету Ради федерації РФ із конституційного законодавства Андрій Клішас сказав, що Росія залишається учасницею інших міжнародних документів, які забороняють тортури.

Численні ув’язнені російських в’язниць, у тому числі засуджені за політичними статтями, неодноразово заявляли про те, що до них застосовувалися тортури – під час затримання, під час слідства чи тримання під вартою. Про це ж свідчили й українські військовополонені.