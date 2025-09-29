Путін підписав закон про вихід Росії з конвенції проти катувань

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання тортурам і нелюдському поводженню. Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації РФ.

Також денонсовані два додаткові протоколи до конвенції.

Законопроєкт, підготовлений російським урядом, вніс до Держдуми РФ Путін, про це стало відомо 8 вересня. Вже 17 вересня Держдума схвалила документ.

У пояснювальній записці до законопроєкту йшлося про те, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті із запобігання тортурам. Це пов’язано з тим, що Рада Європи, з якої Росія була виключена у 2022 році, заблокувала процес обрання нового члена комітету від РФ.

Європейська конвенція про запобігання катуванням була розроблена Радою Європи у 1987 році. Росія ратифікувала її у 1996 році, коли стала членом Ради. Документ не лише забороняє тортури, а й запроваджує механізм запобігання катуванням. З того часу комітет із запобігання тортурам регулярно відвідував російські колонії й СІЗО, фіксуючи тортури і жорстокі умови.

Експерти Європейського комітету із запобігання катуванням можуть без попередження відвідувати в’язниці, колонії, лікарні й будь-які місця позбавлення волі. Вони фіксують умови тримання, розмовляють із в’язнями і персоналом, а потім публікують доповіді. Країни, які підписали конвенцію, зобов’язані співпрацювати й усувати порушення.

Після денонсації Росія більше не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів. Скарги в’язнів до Європейського комітету щодо запобігання тортурам не розглядатимуться. Незалежний зовнішній контроль зникає, залишається лише нагляд Федеральної служби РФ із виконання покарань і російських судів.

Представники російської влади при цьому заявляють, що вихід із конвенції не означає легалізації тортур у Росії.

Голова комітету Ради федерації РФ із конституційного законодавства Андрій Клішас сказав, що Росія залишається учасницею інших міжнародних документів, які забороняють тортури.

Численні ув’язнені російських в’язниць, у тому числі засуджені за політичними статтями, неодноразово заявляли про те, що до них застосовувалися тортури – під час затримання, під час слідства чи тримання під вартою. Про це ж свідчили й українські військовополонені.