Розслідування: журналістка Рощина померла в слідчому ізоляторі в Пермському краї РФ

Журналістка Вікторія Рощина загинула в СІЗО №3 у Кізелі в Пермському краї РФ, зֹ’ясували журналісти проєкту Слідство.Інфо.



Це сталося 19 вересня 2024 року. Журналісти отримали свідоцтво про смерть Рощиною, яке видали в Пермі. Розслідувачі з’ясували, що журналістку незаконно утримували у тюрмах РФ понад рік. Її перевезли до Кізела за 8 днів до загибелі.



Причини смерті Рощиної українські слідчі ще встановлюють.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

Слідча група, яка проводить розслідування, підтвердила проєкту «Вікторія», що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території Росії. Також співрозмовники в силових відомствах розповіли, що деякі внутрішні органи були відсутні – це головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Міжнародний експерт-патологоанатом, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що відсутність цих органів може свідчити, що росіяни намагалися приховати, що смерть настала внаслідок задушення.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.



