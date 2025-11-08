Лубінець повідомляє про критичний стан здоров’я ув’язненого в Італії Сергія Кузнєцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубнець зустрівся в Італії з дружиною арештованого українця Галиною Кузнєцовою – про це він заявив у своїх соцмережах 8 листопада.

Її чоловіка Сергія Кузнєцова утримують під вартою в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів «Північний потік».

«Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров’я. Саме тому ця ситуація вимагає негайних дій і я взяв її під особистий контроль», – передає Лубінець.

Він звітував про низку кроків із цього приводу, зокрема – направлення офіційних листів до Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції Італії, віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі а також італійського Національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи.





«В Італії працює мій Радник Олександр Городецький, якого знає українська спільнота в цій країні, як правозахисника. Він взяв участь у мітингу, де вимагав терміново створити належні умови утримання для громадянина України, а також, враховуючи його стан здоров’я, терміново надати ліки та їжу. Окрім цього, Олександр Городецький особисто передав лист від мене до Міністерства юстиції Італії», – повідомив омбудсман.

Він закликав зробити все можливе для захисту прав Кузнєцова. Лубінець назвав його утримання в колонії суворого режиму та неналежних умовах неприпустимим і таким, що суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Днями Лубінець заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію з громадянином України Сергій Кузнєцов, якого у Німеччині підозрюють у координації підриву газопроводів «Північний потік» і який оголосив голодування в італійській в’язниці.

Адвокат українця Нікола Канестріні повідомив, що Сергій Кузнєцов «з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи дотримання своїх основних прав, включно з правом на достатнє харчування, здорове довкілля, гідні умови тримання та рівне порівняно з іншими ув’язненими ставлення в питаннях побачень із сім’єю та доступу до інформації».

Наприкінці жовтня суд в Італії вдруге схвалив екстрадицію Кузнєцова до Німеччини, де слідство вважає його причетним до підриву у вересні 2022 року газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Захист знову має намір подати апеляцію до Касаційного суду, вказавши на процесуальні порушення під час розгляду.

Українця було заарештовано в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунуто кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.

Внаслідок вибухів восени 2022 року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.



