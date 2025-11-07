В Італії скасовані виступи російського співака Абдразакова – він підтримує Путіна

В Італії скасований виступ російського оперного співака, соліста Маріїнського театру Ільдара Абдразакова у постановці «Дон Жуан» у Філармонічному театрі Верони. Про це повідомила дирекція фонду «Арена ді Верона». Кампанія проти того, щоб Абдразаков виступав в Італії, вела італійська асоціація Liberi Oltre le Illusioni. 4 листопада про початок кампанії проти виступу російського басу заявив Фонд боротьби з корупцією, який вказував на те, що співак підтримує Володимира Путіна і навіть був його довіреною особою.

Кампанію підтримала заступниця голови Європарламенту Піна Пічієно. Раніше вона також брала активну участь у кампанії, результатом якої стало скасування виступу в Казерті іншої довіреної особи Путіна – диригента Валерія Гергієва, яке стало б для нього першим на Заході з початку російського вторгнення в Україну 2022 року. У цій кампанії також брали активну участь ФБК і антивоєнно налаштовані росіяни, які живуть в Італії.

«Ми вкотре перемогли Путіна та кремлівську пропаганду», - написала в мережі X Пічієно.

На сайті ФБК зазначається, що Абдразаков є активним прихильником Путіна, був його довіреною особою на виборах 2024 року, входить до Ради з культури при президенті Росії, виступає на організованих владою Росії пропагандистських заходах, а також очолює Севастопольський державний театр опери та балету в окупованому Криму.

Ільдар Абдразаков або його представники скасування виступу у Вероні не коментували. Вже після початку війни в Україні російський артист відкривав новий сезон «Ла Скала» в грудні 2022 року в опері «Борис Годунов». Але в 2023 році його виступи в «Ла Скала» були скасовані, як і через рік у театрі «Сан-Карло», вже тоді цього вимагала також і Піна Пічієно.