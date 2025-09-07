Сотні людей протестували проти виступів російської сопрано Нетребко в Королівській опері в Лондоні

Кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні з протестом проти виступів російської сопрано Анни Нетребко, яка має у вересні виступи в Лондоні, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Нетребко має чотири виступи в опері Джакомо Пучіні «Тоска» і перший виступ запланований на 11 вересня. Всі квитки на її виступи вже розпродані.

«Будучи англійцем, я відчуваю сором за лицемірство Королівської Опери, і за те, як вони зрадили Україну. Це ганьба для британської нації. Мене це зачіпає дуже сильно, тому що Анна близька до Путіна, і взагалі російським митцям дозволяють виступати тим часом як українські митці жертвують життям», – сказав Радіо Свобода один з протестувальників Стівен Лейсі.





«Нетребко перетворилася для мене на «Непотребко». Це яскравий приклад від любові до ненависті. Колись в юності вона була для мене своєрідною перепусткою у світ опери та класичної музики, саме завдяки їй я почала розуміти оперу. Тепер моєму обуренню її відкритою фанатською позицією щодо Путіна немає кінця. Для мене це щось поза межами людяності", – каже Радіо Свобода мистецтвознавиця Ярослава Матвєєнко, яка переїхала до Британіі під час повномасштабної війни в Україні.

Анна Нетребко вважається наближеною до Кремля, вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2012 року. Також вона зустрічалась в 2014 році з одним з лідерів сепаратистів Донбасу Олегом Царьовим, який називав себе «головою парламенту Новоросії», а також вона відвідувала окупований Донецьк і дала гроші місцевому театру.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Нетребко казала, що виступає проти війни.

Проти виступу Нетребко в Королівській опері кілька десятків провідних діячів мистецтва, письменників та філософів різних країн написали відкритого листа, вимагаючи усунути її від виконання ролі в опері в Лондоні. Диригує «Тоску» в Королівській опері чеський диригент Якуб Груша.

Раніше, після протестів, угоди з Нетребко щодо виступів розривали Баварська державна опера в Мюнхені та Метрополітен-опера в Нью-Йорку.







