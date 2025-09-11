Токсична Тоска. Україна обурена виступами російської сопрано Нетребко в Лондоні

Вона ще не виходила на сцену, але майбутні виступи російської сопрано Анни Нетребко у британському Королівському оперному театрі викликали гнівну критику з боку Києва та спричинили протести в Лондоні на тлі триваючого вторгнення Росії в Україну.

Анна Нетребко має виконати головну партію в опері Джакомо Пуччіні «Тоска» протягом чотирьох вечорів цього місяця, починаючи з 11 вересня. Також заплановано, що акторка з подвійним громадянством Росії та Австрії виступить у опері «Турандот» Пуччіні на тому ж майданчику в грудні та дасть сольний виступ взимку.

Йдеться про зв'язки Нетребко з президентом Росії Володимиром Путіним та її минулі дії у зв'язку з агресією Москви проти України, адже повномасштабне вторгнення у 2022 році відбулося після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році.

У заяві, опублікованій через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення, Нетребко засудила війну проти України та спробувала дистанціюватися від Путіна, але утрималася від прямої критики кремлівського керманича.

«Помилка опери»

Критики в Україні та за кордоном кажуть, що Королівська опера робить помилку, запрошуючи Нетребко на сцену, оскільки мільйони людей страждають в Україні. Вони звинувачують її в підтримці зусиль Росії щодо захоплення більшої частини східної та південної України, згадуючи, як вона позувала з лідером сепаратистів у Донецькій області та тримала прапор так званої «Новоросії» у 2014 році.