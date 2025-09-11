Токсична Тоска. Україна обурена виступами російської сопрано Нетребко в Лондоні

Вона ще не виходила на сцену, але майбутні виступи російської сопрано Анни Нетребко у британському Королівському оперному театрі викликали гнівну критику з боку Києва та спричинили протести в Лондоні на тлі триваючого вторгнення Росії в Україну.
Анна Нетребко має виконати головну партію в опері Джакомо Пуччіні «Тоска» протягом чотирьох вечорів цього місяця, починаючи з 11 вересня. Також заплановано, що акторка з подвійним громадянством Росії та Австрії виступить у опері «Турандот» Пуччіні на тому ж майданчику в грудні та дасть сольний виступ взимку.
Йдеться про зв'язки Нетребко з президентом Росії Володимиром Путіним та її минулі дії у зв'язку з агресією Москви проти України, адже повномасштабне вторгнення у 2022 році відбулося після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році.
У заяві, опублікованій через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення, Нетребко засудила війну проти України та спробувала дистанціюватися від Путіна, але утрималася від прямої критики кремлівського керманича.
Критики в Україні та за кордоном кажуть, що Королівська опера робить помилку, запрошуючи Нетребко на сцену, оскільки мільйони людей страждають в Україні. Вони звинувачують її в підтримці зусиль Росії щодо захоплення більшої частини східної та південної України, згадуючи, як вона позувала з лідером сепаратистів у Донецькій області та тримала прапор так званої «Новоросії» у 2014 році.
Нетребко підтримувала Путіна на президентських виборах у Росії 2012 року, навіть була його довіреною особою. Вона отримала державні нагороди та багато разів зустрічалася з російським лідером. Україна внесла її до санкційного списку у 2023 році.
Такі митці, як Нетребко, є «м'якою силою» Кремля, інструментом, який допомагає світу бачити Росію не як агресора, а як країну «великих традицій»
«[Ми] пам’ятаємо, що протягом десятиліть ця співачка стояла поруч із Володимиром Путіним, людиною, відповідальною за смерть тисяч українських дітей, – написав Валерій Залужний, колишній командувач Збройних сил України, а нині її посол у Великій Британії, у статті від 7 вересня у британському таблоїді The Daily Mail .
«Її голос на сцені заглушає справжні крики – крики зі зруйнованих пологових будинків у Маріуполі, шкіл у Харкові, дитячих садків у Краматорську», – наголосив Залужний, маючи на увазі той факт, що російська армія щоденно атакує цивільне населення в усіх регіонах України.
«Такі митці, як Нетребко, є «м’якою силою» Кремля, інструментом, який допомагає світу бачити Росію не як агресора, а як країну «великих традицій», – додав Залужний.
У листі, підписаному широким колом українських, британських, американських та інших публічних діячів та опублікованому в The Guardian 14 серпня, висловлювалися схожі аргументи.
«… з великим болем ми спостерігаємо, як Королівська опера запрошує Анну Нетребко – давній символ культурної пропаганди режиму, відповідального за серйозні воєнні злочини, – повернутися на його сцену в головних ролях», – йдеться в листі, який підписали понад 50 відомих діячів.
7 вересня сотні людей протестували біля будівлі Королівської опери в Лондоні, вимагаючи скасування вистав.
«Ми завжди чітко заявляли, що російська національність не означає приналежність до чинного кремлівського режиму», – заявив речник Королівської опери агентству AFP у квітні, невдовзі після оголошення виступів Нетребко.
«Анна зробила чіткі заяви, що засуджують війну Путіна в Україні, і не поверталася до Росії з 2022 року», – додав речник.
Музичний керівник Королівської опери, чеський диригент Якуб Груша, заявив, що запросив Нетребко до Лондона, оскільки оперний театр має бути «пов’язаний з найкращими співаками».
Якуб Груша
«Вона засудила війну, і в мене немає підстав не сприймати її заяву серйозно», – сказав Груша газеті The Times на початку цього року.
У дописі у Facebook від 30 березня 2022 року, через п’ять тижнів після початку повномасштабного вторгнення, Нетребко написала: «Я категорично засуджую війну проти України і співчуваю жертвам цієї війни та їхнім родинам».
Вона сказала, що «не є членом жодної політичної партії і не пов'язана з жодним лідером Росії», що зустрічалася з Путіним «лише кілька разів», і що ці зустрічі відбулися «переважно з нагоди отримання нагород» та на церемонії відкриття зимової Олімпіади в Сочі у 2012 році.
«Я ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від російського уряду та живу в Австрії, де є податковим резидентом», – написала Нетребко. Вона мешкає у Відні з 2006 року.
Директор Українського Інституту Володимир Шейко в коментарі LB.ua не вважає «каяття» Анна Нетребко щирим:
Шейко
«Повернення Анни Нетребко на сцену Королівської опери варто трактувати не як мистецьке рішення, а й політичний сигнал. Йдеться про артистку, яка роками була пов’язана з путінським режимом і допомагала легітимізувати його агресію. Її заяви «проти війни», вимушено зроблені вже після втрати контрактів, не змінюють цієї репутації»
Раніше, після протестів, Баварська державна опера в Мюнхені та Метрополітен-опера в Нью-Йорку розірвали свої угоди про виступи з Нетребко після вторгнення, як і оперні театри на Тайвані та в Празі у 2023 році.
Інші, включно з театром Ла Скала в Мілані, продовжили вистави у 2023 році після того, як спочатку скасували деякі її виступи попереднього року.
