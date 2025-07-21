Концерт лояльного Путіну російського диригента Гергієва в Італії скасований

Керівництво Королівського палацу в італійському місті Казерта скасувало виступ оркестру під керівництвом російського диригента Валерія Гергієва, який мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю UnEstate da Re. Про це повідомили італійське агентство ANSA та The Violin Channel.

Агентство зазначає, що рішення запросити Гергієва на фестиваль «викликало різку дискусію». Крім того, були побоювання щодо можливих акцій протесту в день виступу, які могли провести українські активісти.

Сам Гергієв у розмові з російським державним агентством ТАСС заявив, що нічого не знає про скасування виступу на фестивалі. Посольство Росії в Італії розкритикувало ситуацію з виступом Гергієва.

«Вона наочно показала, що в Італії за повного потурання влади діють нечисленні, але досить активні та крикливі деструктивні сили, які роблять все, щоб спровокувати негативне сприйняття Італії в Росії та Росії в Італії», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.





Гергієв мав виступити на фестивалі UnEstate da Re в Казерті разом із солістами Маріїнського театру. Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно вимагала виключити диригента з програми, оскільки той «відомий прихильник Путіна та кремлівського режиму». Скасувати виступ Гергієва на фестивалі вимагав і заснований загиблим у російській колонії політиком Олексієм Навальним «Фонд боротьби з корупцією».

На початку березня 2022 року Гергієва звільнили з посади головного диригента Мюнхенського філармонічного оркестру за відмову висловитися проти повномасштабного російського вторгнення в Україну. Згодом від співпраці з Гергієвим відмовилася Баварська державна опера. Виступ в Італії мав стати першим концертом Гергієва на європейських фестивалях після лютого 2022 року.

Валерій Гергієв був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах у 2012 та 2018 роках, а у 2014 році підписав лист діячів культури «про підтримку позиції президента Російської Федерації щодо України та Криму».



