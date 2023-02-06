Українські музиканти відмовилися виступати на одній сцені з росіянкою Нетребко, яка підтримує Путіна – DW

Українські класичні музиканти заявили, що мають намір відмовитися від участі у травневому фестивалі в німецькому Вісбадені. Вони вважають, що не можуть виступити на одній сцені з російською оперною співачкою Анною Нетребко, яку також запрошено на фестиваль. Міністерство культури України поставило організаторам фестивалю ультиматум: або участь українських виконавців, або Нетребко.

За повідомленням Deutsche Welle, оргкомітет фестивалю отримав офіційні листи від гендиректора Національної опери України Петра Чуприни та міністра культури України Олександра Ткаченка, адресовані також міністру культури Клаудії Рот.

Політики федеральної землі Ґессен, де розташований Вісбаден, виступили на підтримку позиції українців. Однак керівництво Гессенського державного театру, де відбуватиметься фестиваль, заявило, що ставити питання таким чином неприйнятно у вільній країні. У своїй заяві театр наголосив, що дотримується антивоєнних позицій і підтримує Україну, але це не може означати, що він готовий засудити всю російську культуру та виключити російських артистів лише за критерієм їхнього походження.

Федеральний міністр культури Німеччини Клаудіа Рот заявила, що розуміє позицію України, але застерігає від бойкоту російської культури загалом, і порадила українським артистам та музикантам самостійно вирішувати, виступати їм у Вісбадені чи ні.

Оперна співачка Анна Нетребко – одна з найбільш відомих сопрано у світі, народна артистка Росії. Вона живе у столиці Австрії, де є солісткою Віденської опери, та дає концерти в багатьох країнах світу. У Росії Нетребко в 2012 році була зареєстрована як довірена особа Володимира Путіна у його передвиборчій кампанії. Вона підтримувала дії підтримуваних Москвою бойовиків на Донбасі у 2014 році.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Нетребко заявила, що засуджує війну, проте залишається патріоткою Росії та її культури. Вона наголосила, що «хоче залишитися людиною», навіть якщо для цього потрібно буде «всидіти на двох стільцях».

28 лютого 2022 року всі стосунки з Анною Нетребко розірвав театр Metropolitan Opera. У заяві театру йшлося, що вони не будуть відновлені, доки Росія не припинить війну і не відшкодує Україні завданих збитків.