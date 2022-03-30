Нагороджена Путіним російська оперна співачка Анна Нетребко засудила війну проти України

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на виборах, отримала від нього нагороди і фотографувалася з атрибутами так званої «Новоросії» в окупованому Донецьку, вирішила публічно засудити війну з Україною.

«Я категорично засуджую війну в Україні і мої думки з жертвами цієї війни та їхніми родинами. Моя позиція чітка – я не є членом жодної політичної партії і не є союзником жодного російського лідера. Я визнаю і шкодую, що мої минулі дії чи висловлювання могли бути неправильно витлумачені», – написала Нетребко у фейсбуці.

Вона каже, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів, зокрема на церемонії її нагородження та на відкритті Олімпіади.

«Щодо іншого, я ніколи не отримувала фінансової підтримки від російського уряду, живу в Австрії і є її податковим резидентом. Я люблю свою батьківщину Росію і шукаю миру та єдності лише через своє мистецтво», – переконує Нетребко і обіцяє відновити свої виступи, та почати робити це в Європі.

28 лютого, через чотири дні після початку російського вторгнення в Україну, провідний театр США, один з центрів світової музичної культури Метрополітен-опера розірвав співпрацю з Нетребко. У заяві театру було вказано, що про ніяку співпрацю не може йти мова, допоки Росія не припинить війну та не покриє збитки, завдані Україні.