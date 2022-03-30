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Нагороджена Путіним російська оперна співачка Анна Нетребко засудила війну проти України

У 2014 році Анна Нетребко сфотографувалася в Донецьку зі «спікером парламенту Новоросії», колишнім українським депутатом Олегом Царьовим, який передав їй «прапор» підтримуваного Москвою новоутворення

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на виборах, отримала від нього нагороди і фотографувалася з атрибутами так званої «Новоросії» в окупованому Донецьку, вирішила публічно засудити війну з Україною.

«Я категорично засуджую війну в Україні і мої думки з жертвами цієї війни та їхніми родинами. Моя позиція чітка – я не є членом жодної політичної партії і не є союзником жодного російського лідера. Я визнаю і шкодую, що мої минулі дії чи висловлювання могли бути неправильно витлумачені», – написала Нетребко у фейсбуці.

Вона каже, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів, зокрема на церемонії її нагородження та на відкритті Олімпіади.

«Щодо іншого, я ніколи не отримувала фінансової підтримки від російського уряду, живу в Австрії і є її податковим резидентом. Я люблю свою батьківщину Росію і шукаю миру та єдності лише через своє мистецтво», – переконує Нетребко і обіцяє відновити свої виступи, та почати робити це в Європі.

28 лютого, через чотири дні після початку російського вторгнення в Україну, провідний театр США, один з центрів світової музичної культури Метрополітен-опера розірвав співпрацю з Нетребко. У заяві театру було вказано, що про ніяку співпрацю не може йти мова, допоки Росія не припинить війну та не покриє збитки, завдані Україні.

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