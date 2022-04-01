У Росії скасували концерт співачки Нетребко – після засудження нею війни проти України

У російському місті Новосибірськ місцевий державний театр опери та балету скасував концерт співачки Анни Нетребко, запланований на 2 червня. Причиною стало «засудження дій нашої держави», повідомляє сайт театру.

У повідомленні сказано, що «проживання в Європі та можливість виступати на європейських майданчиках для неї виявилися важливішими, ніж доля Батьківщини». «Сьогодні не той час, коли можна поступитися принципами заради більш комфортних умов життя. Зараз час зробити вибір. Нас не повинно лякати, що виявляються діячі культури, які відмовляються від своєї Батьківщини. Наша країна багата на таланти, і на зміну вчорашнім кумирам прийдуть інші, з чіткою громадянською позицією», – йдеться в заяві.

Наприкінці березня Анна Нетребко, яка була довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на виборах, отримала від нього нагороди і фотографувалася з атрибутами так званої «Новоросії» в окупованому Донецьку, вирішила публічно засудити війну з Україною.

«Я категорично засуджую війну в Україні і мої думки з жертвами цієї війни та їхніми родинами. Моя позиція чітка – я не є членом жодної політичної партії і не є союзником жодного російського лідера. Я визнаю і шкодую, що мої минулі дії чи висловлювання могли бути неправильно витлумачені», – написала Нетребко у фейсбуці.

Вона каже, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів, зокрема, на церемонії її нагородження та на відкритті Олімпіади.

«Щодо іншого, я ніколи не отримувала фінансової підтримки від російського уряду, живу в Австрії і є її податковим резидентом. Я люблю свою батьківщину Росію і шукаю миру та єдності лише через своє мистецтво», – переконує Нетребко і обіцяє відновити свої виступи в Європі.

28 лютого, через чотири дні після початку російського вторгнення в Україну, провідний театр США, один з центрів світової музичної культури Метрополітен-опера розірвав співпрацю з Нетребко. У заяві театру було вказано, що про ніяку співпрацю не може йти мова, допоки Росія не припинить війну та не покриє збитки, завдані Україні.

Баварська опера також припинила співпрацю з Нетребко. Після цього співачка оголосила, що зробить паузу в концертній діяльності.