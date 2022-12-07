У Мілані українці протестували проти російської опери в театрі La Scala

Українська спільнота в італійському Мілані вийшла в середу на протест біля престижного оперного театру La Scala, вони засудили рішення керівництва театру відкрити 7 грудня театральний сезон виставою «Борис Годунов» російського композитора Модеста Мусоргського за твором поета Олександра Пушкіна.



«Це маніфестація проти російської пропаганди, яка використовує власну культуру задля просування на Заході антидемократичного ультранаціоналістичного наративу «русского мира», – заявили організатори протестної акції.

За їхніми словами, пропутінський співак Ільдар Абдразаков, який виконує роль царя Бориса Годунова, не засудив російської війни проти України, а навпаки – продовжує бути у складі «спеціальних російських культурних сил», котрі просувають імперську ідеологію.

«Не слід розділяти російський народ, його імперську ментальність та його культуру, яка заклала підвалини загарбницької ідеології «русского мира», – закликали італійців українські активісти.

У попередні місяці громада та дипломати зверталися до керівництва La Scala, до мера Мілана з проханням замінити прем'єру іншою (не російською) виставою та вилучити з репертуару російські твори на час, коли триває варварська навала Росії в Україні. Була створена відповідна петиція з підписом понад 20 українських асоціацій та понад 1 000 громадян України й Італії.



Один з керівників театру Домінік Майєр заявив, що опера Мусоргського не є пропагандою російської влади.

«Немає нічого спрямованого проти України, натомість є вистава, яку готували три роки, це шедевр, – відповів Майєр на критику. На захист іміджу знаного у світі театру, він нагадав про розрив трудової угоди з російським диригентом Валерієм Гергієвим, котрий публічно не засудив збройну агресію Росії проти України.



Міський голова Мілана Беппе Зала, у свою чергу, зауважив, що La Scala засвідчила свою підтримку українцям благодійним концертом у квітні, зібравши близько 400 тисяч євро для допомоги біженцям та взявши на навчання до своєї танцювальної школи українських балерин.



Мер Зала вважає недоречною полеміку довкола опери «Борис Годунов».

«Неприйнятно думати, коли не підтримуєш політику однієї країни, слід скасувати її культуру, особливо, коли йдеться про російський досвід, який великою мірою надихнув нашу європейську чутливість», – зазначив Беппе Зала у своєму подкасті «Добрий день, Мілане».



Трансляцію прем'єри вів державний телеканал RAI1 та медіакомпанії інших країн світу. На урочистому відкритті театрального сезону був присутній президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла, прем’єр-міністр Джорджія Мелоні, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Телевізійну версію презентували відомі ведучі й журналісти каналу RAI1 Міллі Карлуччі та Бруно Веспа.



Прем'єра російської опери в La Scala названа найбільш важливою культурною подією року в Італії. Вперше за останні сім років сезон відкриває твір іноземного композитора. Італійська преса надала широкого розголосу події.