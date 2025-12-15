Генштаб заявив про ураження Астраханського ГПЗ у Росії

Сили оборони України уразили стратегічний Астраханський газопереробний завод, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 15 грудня.

За заявою командування, завод є одним із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Він щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки, яку використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.

«На території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа. Масштаби збитків уточнюються», – повідомляє штаб.

Військові додають, що Сили оборони надалі «вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Читайте також: Джерело: СБУ втретє за тиждень уразило нафтову інфраструктуру Росії в Каспійському морі

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін повідомив про «масовану атаку з боку ЗСУ» на регіон, спрямовану на промислові та енергетичні об’єкти. За його словами, при падінні уламків виникли локальні вогнища, які вже ліквідували, ніхто не постраждав.

У вересні Генштаб підтвердив наслідки попереднього удару по Астраханському газопереробному заводу: пошкоджені ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.

Від початку 2024 року НПЗ та інші об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що українські військові «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».



