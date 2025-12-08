Росія вперше відправила газ до Китаю з підсанкційного термінала – ЗМІ

Росія відправила до Китаю партію зрідженого природного газу з терміналу в Балтійському морі, які потрапив під санкції, повідомляють Bloomberg і Reuters із посиланням на дані відстеження суден і дані мережі London Stock Exchange Group. Це перше відоме постачання до Китаю з моменту запровадження американських обмежень проти цієї установки. Термінал був внесений до списку санкцій міністерства фінансів США в січні.

Наприкінці серпня постачання палива до Бейхаю розпочав термінал «Арктик СПГ-2» який належить компанії НОВАТЕК і також перебуває під санкціями США, повідомляє Reuters. За даними агентства, компанія знизила ціни на свій скраплений природний газ для Китаю на 30-40%.

Як зазначає Bloomberg, загальний обсяг експорту російського ЗПГ до Китаю, включно з постачаннями із заводів, які не потрапили під санкції, зріс приблизно на 14% від вересня до листопада 2025 року – порівняно з аналогічним періодом торік. Пекін, який не визнає односторонніх санкцій, останніми місяцями наростив закупівлі російського палива.

Міністр енергетики Росії Сергій Цивільов у жовтні заявив, що Росія має намір збільшити експорт зрідженого газу до Китаю, а ключовими постачальниками мають стати заводи «Арктик СПГ-2» та «Сахалін-2».

Москва вважає запроваджені санкції незаконними.