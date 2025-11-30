Україна синхронізувала санкції з США та запровадила обмеження щодо «Роснафти» і «Лукойлу»

Глава держави Володимир Зеленський схвалив два укази, якими запровадив рішення РНБО щодо синхронізації санкцій зі США й запровадження обмежень проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом та експлуатацією російських дронів різних типів, йдеться на офіційному сайті президента.

Указом №870/2025 у межах пакета, синхронізованого зі США, Україна застосувала санкції проти 26 юридичних осіб Росії, що пов’язані з енергетичним сектором. Серед них – компанія «Роснафта», її підприємства, а також компанії, що входять до групи «Лукойл». Американські санкції вдарили по тих частинах галузі, які дають близько 55 % видобутку російської нафти.

Другим указом №871/2025 запроваджені санкції проти 36 фізичних і 13 юридичних осіб, які пов’язані з виробництвом, навчанням та експлуатацією російських дронів. Серед них – причетні до діяльності центру «Рубікон», який випробовує нові зразки озброєння та бере участь у бойових діях проти України.

Також санкції запроваджені проти російських компаній, які залучені до розробки й виробництва розвідувальних та ударних БпЛА, FPV-дронів і безпілотних авіаційних комплексів.

Крім того, обмеження застосовані проти так званих російських благодійних фондів і добровольчих рухів, які надають підтримку російським військовим, і проти російських мобільних операторів, що забезпечують БпЛА Shahed sim-картками для навігації та керування.

23 жовтня Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Ці заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України. Зокрема, пакет санкцій передбачає поступову заборону імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



