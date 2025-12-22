Зеленський анонсував нові санкції через підтримку російської агресії до кінця року

Україна до кінця року готує нові санкційні рішення проти «російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії», заявив президент Володимир Зеленський 22 грудня.

Він анонсував щонайменше один пакет санкцій проти людей, які працюють із російською воєнною промисловістю.

«І це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю. Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії», – заявив він.

Також, за словами Зеленського, Україна співпрацює з європейськими структурами щодо деталей 20-го пакета санкцій Євросоюзу. Він назвав його головним завданням розширення тиску на енергетичні активи Володимира Путіна та пов’язаних із ним олігархів.

«Готується також новий санкційний пакет Канади – дякую за цю роботу. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій: відповідні рішення РНБО України та укази – незабаром», – додав президент.

23 жовтня Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Ці заходи спрямовані проти головних джерел доходів Росії через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження і мають послабити її здатність вести війну проти України. Зокрема, пакет санкцій передбачає поступову заборону імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій.

Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



