Мінфін США зняв санкції з низки компаній, які продавали Росії підсанкційне обладнання

Сполучені Штати Америки виключили зі списку обмежень низку компаній, які продавали Росії підсанкційне обладнання. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Зокрема, із санкційного переліку прибрали кіпрську Veles International Limited та її власника Дмитра Бугаєнка, яка є дочірньою фірмою інвестиційної компанії, що базується у Москві.



Також зі списку обмежень виключено фінську компанію Hi-Tech Koneisto та її топменеджерку, громадянку Фінляндії Євгенію Дремову. Фірма постачала російським підсанкційним компаніям оптоелектронне і лабораторне обладнання.

Вашингтон скасував санкції, запроваджені проти турецької CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, яка поставляла німецькі та американські верстати російському оборонному підряднику, який також перебуває під обмеженнями США.

Водночас днями видання Bloomberg писало, що США готують нові санкції проти енергетичного сектору Росії, якщо президент РФ Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною. За даними медіа, міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив ці плани, коли зустрівся з групою європейських послів на початку цього тижня.

Санкції, запроваджені проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, поки що не змінили розрахунків лідера РФ Володимира Путіна. Однак заходи, спрямовані проти компаній «Лукойл» і «Роснєфть», а також російської торгівлі в цілому, призвели до падіння цін на нафту до найнижчого рівня з початку вторгнення, що значно посилило навантаження на проблемну економіку країни.