Литва підготує до мінування мости на кордоні з Росією та Білоруссю

Міністерство оборони Литви оснащує мости на кордоні з Росією та Білоруссю «інженерними конструкціями для кріплення вибухових речовин», повідомляє литовський громадський мовник LRT із посиланням на відомство.

Ці заходи вживаються у рамках підготовки до створення Балтійської лінії оборони на тлі побоювань можливого вторгнення з боку Росії.

«Мости та дороги обираються з урахуванням розташування природних перешкод та їхньої стратегічної важливості для системи оборони Литви», – повідомили військові. У керівництві збройних сил країни наголосили, що заходи були узгоджені ще в липні 2024 року.

Йдеться про створення лінії оборони поблизу Балтійського моря на кордонах із Калінінградською областю Росії на південному заході та з Білоруссю на південному сході.

Також військові повідомили, що біля кордону вже створили кількадесят пунктів для зберігання протитанкових загороджень, а для захисту ключових доріг саджають дерева та поглиблюють іригаційні канали: у мирний час вони постачають водою сільськогосподарські угіддя, а в разі війни їх планують використовувати як траншеї чи додаткові протитанкові загородження.

У жовтні стало відомо, що Литва, Латвія та Естонія розробляють план масової евакуації населення в разі російського вторгнення: країни готуються до того, що евакуація може стосуватися приблизно 1,2 мільйона з близько 6,2 мільйона жителів країн Балтії.

Латвія прогнозує, що в разі нападу Росії свої будинки можуть залишити третину з 1,9 мільйона жителів країни (близько 630 тисяч осіб). Також влада країни вивчає можливість демонтажу залізничних колій, що ведуть до Росії. Естонія з 2025 року будує 600 бетонних бункерів на кордоні з Росією і збирається там звести військову базу.

Кремль заперечує плани вторгнення до європейських країн НАТО.