Розвідка Литви: білоруські спецслужби обманом схиляють литовців до запуску метеокуль із Білорусі

Литовська розвідка «фіксує нову провокаційну акцію, спрямовану на залучення громадян та жителів Литви до злочинної діяльності в інтересах мінського режиму», – про це заявив Департамент державної безпеки балтійської країни 9 грудня.

Зібрана інформація, як зазначає служба, дозволяє зробити «обґрунтоване припущення, що авторами та виконавцями цієї операції є білоруські органи безпеки та розвідувальні служби».

За даними департаменту, протягом останніх тижнів люди, які видавали себе за його співробітників, пропонували користувача месенджера Telegram кошти в обмін на згоду виконати нібито «завдання литовської розвідки – поїхати до Білорусі та запустити контрабандну повітряну кулю з її території до Литви».

«Служба державної безпеки звертає увагу на те, що такі дії є грубою спробою створити видимість того, що литовська розвідка сама організовує та ініціює гібридну атаку проти Литви, яка триває вже понад місяць», – йдеться в повідомленні.

Відомство попередило, що «особи, які піддаються на такі пропозиції в соціальних мережах, ризикують стати інструментами пропаганди мінського режиму, а ті, хто вирішить виїхати до Білорусі, ризикують своїм здоров’ям і свободою», оскільки там їх можуть затримати та притягнути до суду.

«Литовська розвідка закликає не піддаватися на вищезгадані провокації та не вплутуватися у зловмисну діяльність іноземної держави, за що передбачена сувора кримінальна відповідальність», – йдеться в заяві.

ДДБ нагадує, що розвідувальні служби Росії та Білорусі активно використовують Телеграм для пошуку потенційних агентів, їх вербування та підтримки.

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію державного рівня через «гібридну атаку Білорусі». Рішення ухвалили «в зв’язку із загрозою національній безпеці держави» через метеокулі, які потрапляють у повітряний простір країни з боку Білорусі.

Сьогодні ж лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко виступив на засіданні Ради безпеки щодо «повітряних куль із сигаретами, що летять чи то до Литви, чи то з неї». За його словами, відбулося «серйозне обговорення питання», аж до «залучення пілотів цивільної авіації». Він стверджує, що заяви Литви «не відповідають дійсності».

Лукашенко закликав Вільнюс «сідати за стіл переговорів і обговорювати проблеми». Водночас він озвучив вимоги Мінська в таких потенційних переговорах з Литвою:

«Поверніть нам 17 чи 20 машин, які ви вкрали. Пожежні машини, які були доставлені до Зімбабве (Литва конфіскувала ці авто через санкції й розглядала можливість їх передачі Україні – ред.). Нормалізуйте роботу нашого санаторію, де ми лікували дітей Чорнобиля. Вони фактично забрали санаторій у дітей. І поверніть нам гроші, які ми витратили на будівництво там порту», – перерахував вимоги Лукашенко.

У відповідь на інциденти з метеокулями Вільнюс наприкінці жовтня вирішив на місяць закрити кордон із Білоруссю. Проте кордон був відкритий раніше планованого терміну, щоб розв’язати ситуацію з перевізниками, які застрягли в Білорусі. Проте режим Лукашенка не дозволяє їм повернутися до Литви, і перевізники розглядають можливість проведення акції протесту.

Литва вже неодноразово обговорювала ситуацію, що склалася, в різних форматах – як на засіданнях Національної комісії безпеки, так і на міжнародному рівні.

3 грудня до МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі та вручили йому ноту протесту.



