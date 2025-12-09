Росія і Білорусь перебувають у чільній четвірці країн за кількістю ув’язнених журналістів – «Репортери без кордонів»

Міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» опублікувала огляд порушень прав журналістів у 2025 році. Станом на 1 грудня за ґратами в різних країнах світу перебували 503 журналісти.

Найбільше ув’язнених журналістів у Китаї – 121. За Китаєм іде Росія з 48 ув’язненими журналістами, з яких 26 – українці, пише організація «Репортери без кордонів». Далі в цьому списку йдуть М’янма з 47 журналістами за ґратами та Білорусь, де у в'язницях утримуються 33 нинішніх та колишніх працівників ЗМІ.

Згідно з оглядом міжнародної організації, цього року було зареєстровано 67 випадків вбивств журналістів, 53 з яких стали жертвами війн або злочинних мереж. 29 журналістів загинули в Секторі Гази, дев’ять – у Мексиці, четверо – в Судані, троє – в Україні.

135 журналістів зникли безвісти у 37 країнах.

20 журналістів перебувають у заручниках по всьому світу. Згідно з оглядом організації «Репортери без кордонів», у Ємені хусити викрали сімох журналістів у 2025 році.