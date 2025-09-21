RSF: китайську журналістку, яка розповідала про Covid-19 в Ухані, знову засудили

Громадянська журналістка з Китаю, відома своїми репортажами про спалах коронавірусу в Ухані, була засуджена до чергового тюремного ув’язнення. Про це повідомляють «Репортери без кордонів» (RSF).

За даними організації, в п’ятницю суд у Шанхаї засудив Чжан Чжань до чотирьох років тюремного ув’язнення за «сварки та провокування заворушень» – звинувачення, яке китайська юстиція часто висуває проти активістів.

«Жахливо. Китайську журналістку Чжан Чжан засудили до 4 років позбавлення волі. Спочатку її ув’язнили за репортаж про COVID-19, а потім знову заарештували за висвітлення порушень прав. Дипломатів не пустили на суд над нею, всі подробиці приховали. Її переслідування має припинитися», – написала менеджер з адвокації RSF Александра Бєляковська у соцмережі Х.

У травні 2020 року влада заарештувала Чжан, а в грудні того ж року суд засудив її до чотирьох років тюремного ув’язнення за репортажі про спалах коронавірусу в китайському місті Ухань. Вона опублікувала відео з переповнених лікарень та порожніх вулиць, які змальовували більш жахливу ранню картину хвороби, ніж офіційна версія.

У перші місяці ув’язнення Чжан Чжан оголосила повне голодування на знак протесту проти жорстокого поводження. За даними RSF та деяких медіа, тюремні службовці насильно годували її через носову трубку, а іноді залишали в наручниках на кілька днів.

42-річна Чжан була звільнена в травні 2024 року, але зникла знову наприкінці серпня, коли правозахисна група повідомила, що її заарештувала поліція.



RSF зазначає, що протягом минулого року журналістку обмежували від зовнішнього світу, і майже вся інформація про її місце перебування трималася в секреті.



За даними «Репортерів без кордонів», у Китаї щонайменше 123 працівники ЗМІ наразі перебувають за ґратами, країна посідає 178-е місце зі 180 країн та територій у Всесвітньому індексі свободи преси RSF за 2025 рік.







